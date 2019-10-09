Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана

Мабуть, кожна людина свого часу стикалась із проблемою: у гардеробі є чимало одягу, однак на важливу подію немає що одягнути. Як запевняє популярний український дизайнер Андре Тан, є вирішення цієї ситуації. Потрібно просто скласти базовий гардероб.

Сезонні розпродажі завжди поповнюють наш гардероб великими запасами одягу. Трендові спідниці чи сукні, сорочки або ж кофти, майки чи сексуальні топи – чого тільки не знайти у шафі сучасної модниці. Та навіть із такими запасами вбрання часто немає чого одягнути, адже всі речі у поєднанні виглядають нестильно та непривабливо.

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"Немає що одягнути та немає де складати речі? Добре, ми теж цим грішимо! А все чому? Та тому, що: "Ой, яка стильна кофточка! Та яка різниця, що мені її немає куди носити! Зате дивись, яка вона гарна! І ще й зі знижкою! Треба брати!" В результаті – в шафі роками лежать і кофтинка зі знижкою, і та спідниця "а раптом ще мода повернеться", і сукня "а раптом схудну чи наберу вагу". Такий гардероб, як валіза без ручки", – стверджує Андре Тан.

Щоб уникнути накопичення непотрібних речей, знаменитий дизайнер пропонує вітчизняним модницям скласти базовий гардероб, який допоможе щодня виглядати неперевершено. За словами Андре Тана, достатньо всього 10 елементів одягу, які будуть чудово поєднуватись один з одним та з іншим вбранням. Як це зробити – дизайнер поділився з журналістами LifeStyle 24.



Андре Тан дав цінні поради модницям / Пресслужба

Обов’язкові правила базового гардеробу

Андре Тан переконує: щоб скласти базовий гардероб, потрібно дотримуватись 5 простих правил. Саме вони допоможуть модницям заощадити на покупці непотрібних речей та підібрати одяг, який буде стильно виглядати навіть через кілька років.

1. Весь одяг повинен бути правильного фасону, а не трендового! Мода змінюється, а універсальні базові речі залишаються. Тому якщо вам не пасують кюлоти, не варто їх купувати, бо це зараз в тренді.

2. Одяг повинен бути психологічно зручним для вас. Не варто витрачати кошти на вбрання, в якому ви з будь-яких причин почуваєтесь некомфортно. І у цьому випадку не варто слухати порад подруг, які переконують, що вбрання пасує та його обов’язково варто купити.

3. Тут і зараз! "А раптом я схудну і ця сукня буде виглядати на мені ідеально", – думають українські красуні. Без сумнівів, ви схуднете, але не факт, що вбрання "на потім" принесе вам радість. Тому купуйте речі за розміром.

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4. Якість тканини на першому місці! Базовий гардероб розрахований не на один сезон, тому не варто купувати дешеві речі, які ви будете заміняти після кількох виходів.

5. До однієї нової речі повинні пасувати три старих! Якщо при купівлі одягу ви одразу не уявляєте, з яким вбранням із вашого гардеробу вона буде вдало поєднуватись – відмовтесь від покупки. Бо згодом вам потрібно буде витратити чималу суму для нових чобіт, сумки чи кофти.



Як купувати речі та економити / Пресслужба

Що повинно входити до базового гардеробу

Для прикладу Андре Тан підібрав 10 речей, які чудово підійдуть жінкам з різним типом фігури. Всі вони бездоганно комбінуються між собою та при підборі іншого взуття чи аксесуарів будуть виглядати кардинально інакше. Окрім цього, базовий гардероб у тому універсальний, що допоможе вам виглядати доречно як на святкових подіях, так і під час буденних виходів.

Більше не потрібно ламати голову над тим, що ж одягнути! Представляю 10 речей базового гардеробу! Всі вони чудово комбінуються між собою та створюють різні образи, які прекрасно пасуватимуть до будь-якої події!

– запевнив Андре Тан.

10 речей, які складуть базовий гардероб:

Універсальний бежевий піджак; Біла сорочка; Чорна спідниця-олівець; Комфортний джемпер кольору мокко; Шерстяний кардиган; Джинси; Універсальний гольф; Стильні приталені штани; Чорна базова сукня; Бежевий тренч.

Саме із цих речей будь-яка модниця може скласти щонайменше 15 різних образів. Більш святкового чи буденного вигляду вбрання отримає завдяки взуттю та аксесуарам. Так, черевики на підборах завжди додаватимуть елегантності образу, водночас як зручні кросівки допоможуть створити образ у стилі casual.



Базовий гардероб від Андре Тана / Пресслужба

Окрім цього, Андре Тан показав на прикладі, як взуття може повпливати на образ. Дизайнер підібрав інші вбрання, які можуть скласти базовий гардероб, показавши їх у поєднанні з класичними балетками та черевичками. Образи були в улюбленому для Андре Тана французькому стилі завдяки смугастому топу.

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Приклад базового гардеробу / Пресслужба

Маленька чорна сукня – секрет кожної модниці



Чорна сукня від Андре Тана / Пресслужба

Ще легендарна Коко Шанель вчила своїх прихильниць, що у гардеробі кожної жінки повинна бути маленька чорна сукня. Часи змінились, однак її урок залишився актуальним. Андре Тан стверджує, що не обов’язково сукня чорного кольору повинна бути у базовому гардеробі, однак приталене вбрання допоможе створити не один ефектний образ.

"Чи правда, що довга сукня пасує тільки високим і худим дівчатам", – це питання дуже часто звучить. І так, моя відповідь: "Ні". Сукня пасує всім жінкам без винятку! Неважливо, чи ти Оля Полякова чи невисока дівчина з пишними формами. Головне – правильно підібрати фасон,

– зазначив Андре Тан.

Дизайнер розповів, що високі та стрункі дівчата можуть з легкістю одягнути приталену сукню з довжиною нижче коліна. Таке вбрання у поєднанні зі взуттям на підборах чудово підійде до урочистих заходів чи особливих зустрічей, а от з кросівками красуні зможуть одягнути його щодня.

Для невисоких дівчат Андре Тан пропонує звернути увагу на сукні з чітко визначеною талією. Якщо у крої плаття не передбачена вставка, то варто просто підібрати ремінь до сукні. Взуття на підборах або ж танкетці допоможе візуально зробити красунь вищими.

Українським модницям із пишними формами Андре Тан також рекомендує не відмовлятись від суконь з довжиною міді. Таким красуням, за словами дизайнера, варто обирати вбрання із завищеною талією.

Приталена сукня може стати основою базового гардеробу кожної модниці. Завдяки верхньому одягу та аксесуарам вона щоразу виглядатиме по-іншому. Тому жінка зможе створювати кардинально інші образи завдяки тому одягу, який вже є в її гардеробі. Як цього досягнути – дивіться на фото.



Стильні образи від Андре Тана / Пресслужба

Кардинально змінити свій гардероб – не так складно, що на практиці доводить Андре Тан. Уважно придивіться до вбрання ваших кумирів, які вони демонструють під час буденних та публічних виходів. Саме там можна з легкістю побачити, що і в знаменитих красунь є свій базовий гардероб, який завжди допомагає їм виглядати стильно і трендово. Тож користуйтесь цінними порадами від Андре Тана та заощаджуйте на вашому шопінгу.