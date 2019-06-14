Як займатись фітнесом із сином: відеоурок від Маші Єфросиніної

З потеплінням всі молоді матусі намагаються все більше часу приділяти спорту. Однак з дітьми це дається нелегко. Як можна залучити нащадка до занять фітнесом – продемонструвала телеведуча і блогер Маша Єфросиніна.

За словами зірки, для стрункої фігури не обов'язково відвідувати спортивний зал, адже всі вправи можна виконувати вдома. Це Маша Єфросиніна наочно продемонструвала, показавши комплекс, який допоможе кожному підтримувати свою форму в тонусі.

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"Сучасна жінка настільки зайнята і так швидко мчить по життю, що завжди вигадує собі виправдання, щоб не йти в зал, басейн, на танці: не витрачати час на дорогу, переодягання і на абонемент! Ми знайшли вихід – комплекси, розроблені для всіх максимально звичних вам обставин: будинок, дитячий майданчик, офіс і навіть ваш диван!" – поділилась Маша Єфросиніна.

Як переконує телеведуча, вправи – не просто довільна її підбірка, а рекомендації фітнес-тренера, з якою зірка співпрацює уже 15 років. Маша Єфросиніна виконувала їх під ретельним наглядом маленького сина та інструктора. При цьому для нащадка телеведучої все було своєрідною грою, а от його зіркова мама зробила чимало корисних вправ. Зокрема, Маша Єфросиніна продемонструвала, як правильно робити присідання, випади, динамічну планку, віджимання, качання преса, повзання.

Як займатись фітнесом з дітьми: відеоурок від Маші Єфросиніної – дивіться ролик