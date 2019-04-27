Як займається у залі сексапільна ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі: фото

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка стане однією з ведучих конкурсу Євробачення-2019, у свої 33 роки може похизуватися відмінною фігурою. Її секрет у тому, що жінка активно займається спортом та пропагандує здоровий спосіб життя серед мільйонної аудиторії шанувальників у соціальних мережах.

Фото і відео з тренування Бар регулярно публікує на своїй сторінці в Instagram. Таким чином ведуча Євробачення мотивує своїх прихильників.

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Що цікаво, Рафаелі є також щасливою мамою двох дітей. 20 жовтня 2017 року вона народила другу дитину, дівчинку Елль. Відтак зірка демонструє, як можна бути у чудовій формі ще й після пологів.

Додамо, вже зовсім скоро, 14 та 16 травня, прогримлять півфінали Євробачення-2019, а вже 18-го весь світ дізнається ім'я переможця конкурсу.



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Дивіться відео з тренування Бар Рафаелі:



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

До слова, вперше з 2003 року Україна не братиме участі в міжнародному шоу Євробачення-2019. Все тому, що переможниця Нацвідбору MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не дійшли згоди під час підписання контракту. Чимало суперечностей виникало через заплановані виступи артистки в Росії та права на її пісню. Зрештою в НСТУ вирішили передати право представляти Україну на Євробаченні-2019 іншим фіналістам. Проте артисти відмовились зайняти місце MARUV.