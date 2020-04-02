Як зберегти сімейне щастя на карантині: поради від Катерини Кухар

Чарівна прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар перебуває на ізоляції разом із чоловіком Олександром Стояновим. Зіркова дружина дала декілька порад сімейним парам, які допоможуть зберегти щастя закоханих та не створювати конфліктів під час карантину.

Коли ви перебуваєте разом із другою половинкою протягом тривалого часу, то потрібно ще більше працювати над стосунками, щоб бути в гармонії, розуміти один одного та підтримувати. Сім'я – це постійна робота над собою та взаєминами з коханою людиною. Карантин став справжнім випробуванням для багатьох пар, то ж знаменита танцівниця Катерина Кухар вирішила дати декілька порад з власного досвіду, які допоможуть зберегти злагоду в родині.

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Як зробити так, щоб у сім'ї панував мир та гармонія Катерина розповіла сайту ТСН.ua.

Поради для збереження сімейного щастя від Катерини Кухар:

Обіймайте один одного.

​"У нас із Сашком є ранковий ритуал: хто перший відкриває очі вранці, той обіймає іншого. В обіймах ми змінюємо три пози перед тим, як встати з ліжка. Наприклад, якщо я перша прокинулася, я обіймаю Сашу, потім ми перевертаємося, Саша обіймає мене – друга, а третя поза, як вийде і тільки потім ми встаємо. Під час обіймів виробляється гормон щастя – окситоцин. Так ми піднімаємо собі настрій", – розповіла прима-балерина.

Не засинайте у сварці.

"Ми ніколи не засинаємо у сварці і з образою в душі, є ймовірність, що вранці прокинемося із ще більшою образою. Тому обов'язково миримося перед тим, як лягати спати", – зізналася Катерина.

Розподіляйте обов’язки.

"Ми розподілили обов'язки і знаємо, хто за що відповідає. Наприклад, Саша спокійніший, ніж я, тому під час карантину він виконує з дітьми домашні завдання. Я уважна і педантична, тому відповідаю за чистоту", – поділилася знаменитість.

Цінуйте радість моменту.

"Вчіться радіти моменту. Я для себе зробила висновок: не ставте межі, іноді варто переглянути свій скептицизм. Ігри не завжди повинні бути "манірні" і за правилами чистоти. У період карантину це особливо важливо. Я раніше завжди сердилася на Стоянова, який, коли грається з дітьми, перевертає з ними квартиру догори дриґом. Я бігала за ними з криками, роздратуванням і псувала їм свято. Тепер я переглянула свою позицію і приєднуюсь до них, а потім вони допомагають мені все поставити на свої місця", – наголосила Катерина.

Стежте за своїм зовнішнім виглядом.

"Одне з важливих правил "вимушених вихідних", яке допомагає внутрішньо організувати себе і подобатися чоловікові – вбиратися", – зауважила балерина.

Зазначимо, станом на ранок 2 квітня в Україні підтвердили 804 випадки захворювання коронавірусом, з яких 20 летальні. 13 людям вдалося одужати. Для збереження здоров'я та життя слід залишатися вдома.



Чому важливо залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу