Як заощадити: український мандрівник-рекордсмен поділився порадами про подорожі

Артемій Сурін – перший українець, який здійснив навколосвітню подорож за строгими правилами "великого кола", тобто без авіаперельотів. Харків'янин відвідав усі континенти та пересік усі меридіани.

Бачив пустелі, льодовики, океани і найвіддаленіший острів. Ба більше, все це відзняв на квадрокоптер. Скільки грошей треба та на чому їх заощадити, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

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Про подорож на край світу Артемій почав мріяти ще змалку. Уявляв себе героєм книг Жуля Верна та думав, що саме баскетбол допоможе йому здійснити цю мрію.

Та все відбулося інакше. Вперше українець поїхав за кордон у 24 роки. Пізніше заснував міжнародну туристичну спільноту. "Ми придумали такий популярний зараз формат ONE LIFE YACHT WEEK. Це тиждень на парусних яхтах. З нами їздять тисячі людей", – розповів він.



Артемій провів у мандрах 280

У такий спосіб харків'янин сам заробив на здійснення дитячої мрії. Під час навколосвітньої подорожі Артемій побачив шість континентів, три океани, льодовики та космічну тишу нічної пустелі. І це все всього лише за 280 днів. Така мандрівка чоловіку обійшлася у 130 тисяч доларів.

По-перше, варто наважитися. Якщо не дуже акцентуватися на зйомках, то 30-40% бюджету можна зекономити,

– зазначив мандрівник.

Крім того, можна здійснювати навколосвітню подорож не по суворих канонах Британського королівського географічного товариства, тобто без перельотів по всіх континентах.

Королівське географічне товариство: що відомо? Засноване у 1830 році під назвою Географічне товариство Лондона. Товариство активно сприяло й усіляко підтримувало безліч відомих дослідників та мандрівників. У 1933 році частина членів товариства залишили членство, щоб заснувати Інститут британських географів.



У січні 1995 року відбулось злиття, й нова організація отримала назву Королівське географічне товариство. Нині товариство є лідером серед світових центрів географічних досліджень, який підтримує освіту, навчання, дослідження й наукові експедиції. Також здійснюється просування й популяризація географії у суспільстві. Головні офіси товариства розташовані в Лоутер Лодж (Кенсінгтон, Лондон).

У наплічнику Артемій Сурін мав лише смартфон, паспорт та банківську картку. За словами мандрівника, зекономити можна й за допомогою спонсорів. До того ж, треба серйозно продумати маршрут.

Якщо ти вирушиш у вірний час та у правильному напрямку, то весь час будеш у літі. Так було у моєму випадку. Лише в Антарктиді насправді було холодно,

– розповів харків'янин.

Ані витрачена сума, ані іранська в'язниця, куди мандрівника відправили за нібито шпигунство, мандрівний дух не вбила.



Артемій Сурін відвідав, зокрема, Антарктиду

Ба більше, Артемій має нову мрію: щоб до України приїжджало якомога більше туристів. У кожній з місцин він залишив запрошення. Адже знає, що нашій країні є чим здивувати.

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"Я мрію, щоб Україна стала дуже успішною з точки зору туризму та іміджу країни. Ми маємо величезний потенціал, я можу сказати це відповідально, тому що порівняв зі 130 країнами", – запевнив мандрівник.

Які рекорди встановив Сурін?• Його навколосвітня подорож – перша, здійснена українцем по всіх шести континентах Землі. Він подолав 100 тисяч кілометрів без жодного авіаперельоту, не втративши при цьому контакту зі зовнішнім світом та популяризуючи Україну.

• Він також є першим українцем, який обійшов всю земну кулю й всі континенти планети за рекордний термін у 280 днів.

• Крім цього, це – перша безперервна кругосвітня подорож, здійснена українцем, в якій були зняті на відео всі континенти Землі за допомогою дрону.