Як із зачерствілої паски зробити французький делікатес – простий рецепт

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Французькі смаколики
Французькі смаколики / elle.ua

Після Великодня у багатьох надто завбачливих господинь може залишитися святкова паска. Однак за кілька днів свята вона може втратити смак і зачерствіти.

Та не поспішайте згодовувати великодні смаколики пташкам. Журналісти LifeStyle 24 підготували рецепт, як вчорашню паску перетворити у апетитні французькі тости.

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Інгредієнти:
12-14 шматочків "засихаючої" паски (від 2х днів),
80 г цукру,
400 г вершків (від 30% жирності),
ванільний цукор,
яйця,
вершкове масло для змащування пательні.

Отож, спочатку треба збити жовтки з ваніллю, цукром та вершками. Далі кожен шматочок паски занурити цю суміш. Потримати декілька секунд, дістати та дати стекти зайвому.

Сковорідку слід поставити на середній вогонь та розтопити вершкове масло. Смажити тости по 2 хв з кожного боку до скоринки.

Ці тости можна подавати з нутеллою, кленовим сиропом, свіжими ягодами та фруктами, карамеллю, джемом, морозивом тощо.

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Теги: Великдень LifeStyle Новини LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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