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Як зірка Playboy: Леся Нікітюк поділилась сексуальним фото в білизні

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Леся Нікітюк знялась у відвертій зйомці / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших українських ведучих і блогерок. За сторінкою білявки стежать понад 3 мільйони користувачів мережі, тому щодня вона дивує їх новими дописами. У переддень 8 березня Леся Нікітюк вирішила потішити прихильників провокативним знімком.

Перед камерою Леся Нікітюк постала у сексуальних чорних трусах, які мали додаткову смужку на талії. До них ведуча підібрала ефектний топ з пишними рукавами, які вважаються трендом цього сезону. Позувала українська красуня в кімнаті на фоні вікна, продемонструвавши прихильникам, як можна зробити сексуальне фото, яке нагадувало стиль Playboy.

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"З весною вас! Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і вперед до нового", – порадила Леся Нікітюк.


Леся Нікітюк у сексуальній білизні / Instagram / @lesia_nikituk

Авторами кадрів виступив тандем фотографів, які у мережі позначені як Vicoolya & Saida. Вони зізнались, що Леся Нікітюк для звабливої зйомки приміряла топ від GoldVintage Concept Store, прикраси CHANEL та спідню білизну від Anabel Arto та Victoria's Secret. А от для якого проєкту ведуча позувала у такому відвертому вбранні, наразі невідомо. 


Сексуальна Леся Нікітюк / Instagram / @vicoolyasaida


Ведуча Леся Нікітюк у спідній білизні / Instagram / @vicoolyasaida

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Еротика
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