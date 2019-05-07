Як зірки розважались на вечірці Met Gala 2019: найкращі after party образи

28 Читать новость на русском
Met Gala 2019: найкращі after party образи
Met Gala 2019: найкращі after party образи / Колаж: LifeStyle 24, фото з соцмереж

В Нью-Йорку 6 травня відгриміла одна з найкращих подій року – бал Інституту костюма музею Метрополітен, який ще по-іншому називають Met Gala. Після офіційної частини – червоної доріжки – знаменитості відправилась на закриту вечірку, де вони могли розглянути розкішні виставки костюмів відомих брендів, а також відпочити в компанії друзів та подивитись музичні виступи.

На цьогорічну подію Met Gala, за попередніми підрахунками, завітало від 600 до 700 гостей, особисто яких відбирала головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Ті зіркові гості, які удостоїлись взяти участь в балі Інституту костюма музею Метрополітен, повинні були заплатити 30 тисяч доларів за вхідний квиток. Але якщо вони мали бажання провести вечір за заброньованим наперед столиком на закритій вечірці, ціна такої послуги склала 275 тисяч доларів.

Читайте також: Met Gala 2019: найрозкішніші вбрання із червоної доріжки

Феноменальні ціни лише за вхідні квитки, окрім розкішних образів, обійшлись знаменитостям у чималу суму, але, як відомо, всі вкладені кошти у захід будуть спрямовані на благодійність задля розвитку музею Метрополітен. Відтак, знайшлись ті зірки, які засвітились лише на червоній доріжці і не мали наміру витрачати "зайвих" 300 тисяч доларів за келих шампанського в компанії інших зірок. Але такі модники та модниці, як Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом, Кім Кардашян і Каньє Вест, Кеті Перрі, Пріянка Чопра та Нік Джонас і багато інших вирішили досхочу нагулятись на вечірці, закритої від фотокамер.

У Harper's Bazaar Australia зробили підбірку світлин, які залишали самі актори, моделі та виконавці у своїх соціальних мережах під час after party (вечірки) Met Gala 2019.


Кендіс Сванепул і Джоан Смоллс / Harper's Bazaar Australia


Кендалл Дженнер / Harper's Bazaar Australia


Джіджі Хадід / Harper's Bazaar Australia


Кім Кардашян і Каньє Вест / Harper's Bazaar Australia


Хейлі Бібер / Harper's Bazaar Australia


Кайлі Дженнер / Instagram / @thekkwdaily


Вінні Харлоу / Harper's Bazaar Australia


Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham


Ріта Ора / Instagram / @kathyjeung


Серена Вільямс / Instagram / @serenawilliams


Донателла Версаче / Instagram / @donatella_versace


Пріянка Чопра і Нік Джонас (в центрі) / Harper's Bazaar Australia

blog_ava
Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
сьогодні
12356
Теги: Met Gala LifeStyle Стиль і мода Мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
сьогодні 13:39 "Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
1185
Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
сьогодні 11:53 Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
346
Сімейство Кардашян-Дженнер підірвало бал Met Gala 2019 розкішними образами: ефектні фото
сьогодні 11:39 Сімейство Кардашян-Дженнер підірвало бал Met Gala 2019 розкішними образами: ефектні фото
1653
Met Gala 2019: найпровальніші образи з червоної доріжки
сьогодні 11:16 Met Gala 2019: найпровальніші образи з червоної доріжки
600
За декілька кроків до мікроінсульту, – співачка Мята шокувала заявою про своє здоров'я
сьогодні 11:03 За декілька кроків до мікроінсульту, – співачка Мята шокувала заявою про своє здоров'я
302
Новини
Більше новин
Залиште відгук