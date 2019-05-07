Як зірки розважались на вечірці Met Gala 2019: найкращі after party образи

В Нью-Йорку 6 травня відгриміла одна з найкращих подій року – бал Інституту костюма музею Метрополітен, який ще по-іншому називають Met Gala. Після офіційної частини – червоної доріжки – знаменитості відправилась на закриту вечірку, де вони могли розглянути розкішні виставки костюмів відомих брендів, а також відпочити в компанії друзів та подивитись музичні виступи.

На цьогорічну подію Met Gala, за попередніми підрахунками, завітало від 600 до 700 гостей, особисто яких відбирала головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Ті зіркові гості, які удостоїлись взяти участь в балі Інституту костюма музею Метрополітен, повинні були заплатити 30 тисяч доларів за вхідний квиток. Але якщо вони мали бажання провести вечір за заброньованим наперед столиком на закритій вечірці, ціна такої послуги склала 275 тисяч доларів.

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Феноменальні ціни лише за вхідні квитки, окрім розкішних образів, обійшлись знаменитостям у чималу суму, але, як відомо, всі вкладені кошти у захід будуть спрямовані на благодійність задля розвитку музею Метрополітен. Відтак, знайшлись ті зірки, які засвітились лише на червоній доріжці і не мали наміру витрачати "зайвих" 300 тисяч доларів за келих шампанського в компанії інших зірок. Але такі модники та модниці, як Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом, Кім Кардашян і Каньє Вест, Кеті Перрі, Пріянка Чопра та Нік Джонас і багато інших вирішили досхочу нагулятись на вечірці, закритої від фотокамер.

У Harper's Bazaar Australia зробили підбірку світлин, які залишали самі актори, моделі та виконавці у своїх соціальних мережах під час after party (вечірки) Met Gala 2019.



Кендіс Сванепул і Джоан Смоллс / Harper's Bazaar Australia



Кендалл Дженнер / Harper's Bazaar Australia



Джіджі Хадід / Harper's Bazaar Australia



Кім Кардашян і Каньє Вест / Harper's Bazaar Australia



Хейлі Бібер / Harper's Bazaar Australia



Кайлі Дженнер / Instagram / @thekkwdaily



Вінні Харлоу / Harper's Bazaar Australia



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham



Ріта Ора / Instagram / @kathyjeung



Серена Вільямс / Instagram / @serenawilliams



Донателла Версаче / Instagram / @donatella_versace



Пріянка Чопра і Нік Джонас (в центрі) / Harper's Bazaar Australia