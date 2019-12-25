Як зірки святкують католицьке Різдво: фото
У середу, 25 грудня, у світі відзначається католицьке Різдво. Чимало знаменитостей традиційно збираються сім'ями на святковий вечір напередодні Різдва та обмінюються вітальними листівками і подарунками.
Не забувають зірки і про свою аудиторію шанувальників у соціальних мережах. Відтак радо діляться подробицями святкування Різдва, а також публічно вітають прихильників.
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Так, напередодні свята Вікторія і Девід Бекхеми разом з дітьми пішли на майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Ніколь Кідман зі своїм чоловіком вирішила полетіти у відпустку і відзначити різдвяні свята у країні зі спекотним кліматом.
Різ Візерспун провела вечір зі своєю дочкою Авою, яка є копією зіркової мами. Кайлі Дженнер приголомшила схожими образами у розкішних смарагдових сукнях зі своєю донечкою Стормі. Ріта Ора похизувалася знімком з яхти у купальнику і побажала всім щасливого Різдва.
Дженніфер Еністон
К'яра Ферраньї і Fedez
Різ Візерспун
Кейт Бекінсейл
Сімейство Бекхемів
Кайлі Дженнер
Меланія Трамп
Ніколь Кідман
Ріта Ора