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Як зірки святкують католицьке Різдво: фото

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Син К'яри Ферраньї Лео / Instagram / @chiaraferragni

У середу, 25 грудня, у світі відзначається католицьке Різдво. Чимало знаменитостей традиційно збираються сім'ями на святковий вечір напередодні Різдва та обмінюються вітальними листівками і подарунками.

Не забувають зірки і про свою аудиторію шанувальників у соціальних мережах. Відтак радо діляться подробицями святкування Різдва, а також публічно вітають прихильників.

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Так, напередодні свята Вікторія і Девід Бекхеми разом з дітьми пішли на майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Ніколь Кідман зі своїм чоловіком вирішила полетіти у відпустку і відзначити різдвяні свята у країні зі спекотним кліматом.

Різ Візерспун провела вечір зі своєю дочкою Авою, яка є копією зіркової мами. Кайлі Дженнер приголомшила схожими образами у розкішних смарагдових сукнях зі своєю донечкою Стормі. Ріта Ора похизувалася знімком з яхти у купальнику і побажала всім щасливого Різдва.

Дженніфер Еністон

 

К'яра Ферраньї і Fedez

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

Різ Візерспун 

 

Кейт Бекінсейл

 

Сімейство Бекхемів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

 

 

Кайлі Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Меланія Трамп

 

Ніколь Кідман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Ріта Ора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas!!! ️? ️

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

Сонячне затемнення у грудні 2019: де і коли можна буде побачити
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11972
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новорічні свята Вікторія Бекхем Бруклін Бекхем Різдво К'яра Ферраньї Кайлі Дженнер
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