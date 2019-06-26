Як зіркова матуся: Кейт Міддлтон розповіла, чим тепер захоплюються її діти

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Кейт Міддлтон розповіла про захоплення своїх дітей
Кейт Міддлтон розповіла про захоплення своїх дітей / Twitter / @KensingtonRoyal

Взірцева матуся Кейт Міддлтон не припиняє дивувати громадськість ніжними виходами зі своїми нащадками та розповідями про них. За словами герцогині Кембриджської, її старші діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта – тепер полюбляють фотографувати.

Як повідомляє Hello Magazine, несподіваним зізнанням Кейт Міддлтон поділилась під час її візиту до Королівського фотографічного товариства, де вона є патроном. Герцогиня Кембриджська не тільки показала свою майстерність, але й поспілкувалась з дітьми, які захоплюються мистецтвом фотозйомки. В ході бесіди Кейт розповіла про своїх королівських нащадків та зізналась, що вони теж полюбляють не тільки фотографувати, але й позувати перед камерою. 

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Просто подивіться на все навколо. Може, це прямо напроти вас, а можливо, далеко, але виберіть свій об'єкт і сфокусуйтеся на ньому. Просто вийдіть на вулицю з камерою. Джорджу і Шарлотті подобається, коли ми так робимо,
– розповіла Кейт Міддлтон. 

Упродовж кількох років герцогиня Кембриджська демонструвала свої фото, зроблені під час відпочинку з дітьми. Кейт Міддлтон вкотре наголосила, що варто проводити більше часу на природі та залучати нащадків до цікавого хобі. 

"Навіть 10 – 15 хвилин, проведені на вулиці, мають величезне значення як для фізичного, так і для психічного здоров'я", – додала Кейт Міддлтон. 

Мабуть, таке хобі є традиційним для королівської родини, адже свого часу Її Величність Єлизавета ІІ теж полюбляла робити знімки та очолила Королівське фотографічне товариство.

 

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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