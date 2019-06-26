Як зіркова матуся: Кейт Міддлтон розповіла, чим тепер захоплюються її діти
Взірцева матуся Кейт Міддлтон не припиняє дивувати громадськість ніжними виходами зі своїми нащадками та розповідями про них. За словами герцогині Кембриджської, її старші діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта – тепер полюбляють фотографувати.
Як повідомляє Hello Magazine, несподіваним зізнанням Кейт Міддлтон поділилась під час її візиту до Королівського фотографічного товариства, де вона є патроном. Герцогиня Кембриджська не тільки показала свою майстерність, але й поспілкувалась з дітьми, які захоплюються мистецтвом фотозйомки. В ході бесіди Кейт розповіла про своїх королівських нащадків та зізналась, що вони теж полюбляють не тільки фотографувати, але й позувати перед камерою.
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Просто подивіться на все навколо. Може, це прямо напроти вас, а можливо, далеко, але виберіть свій об'єкт і сфокусуйтеся на ньому. Просто вийдіть на вулицю з камерою. Джорджу і Шарлотті подобається, коли ми так робимо,
– розповіла Кейт Міддлтон.
Упродовж кількох років герцогиня Кембриджська демонструвала свої фото, зроблені під час відпочинку з дітьми. Кейт Міддлтон вкотре наголосила, що варто проводити більше часу на природі та залучати нащадків до цікавого хобі.
"Навіть 10 – 15 хвилин, проведені на вулиці, мають величезне значення як для фізичного, так і для психічного здоров'я", – додала Кейт Міддлтон.
Мабуть, таке хобі є традиційним для королівської родини, адже свого часу Її Величність Єлизавета ІІ теж полюбляла робити знімки та очолила Королівське фотографічне товариство.