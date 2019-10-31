Як змінилася Слава Камінська за 10 років: фото до і після пластики

Солістка поп-гурту "НеАнгели" поділилася архівними фото, які були зроблені під час зйомок кліпу на пісню "Я знаю це ти". Співачка розповіла, що вже не пам'ятає себе такою. Це було близько 10 років тому.

Свої старі чорно-білі світлини Слава Камінська опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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"Я знаю це ти" – співали ми в пісні. Але я не пам'ятаю себе такою в житті. Ось круто піднімати архіви і знаходити там такі, не побоюся цього слова, шедеври,

– прокоментувала Слава Камінська у підписі до допису.

Співачка й раніше не приховувала того, що корегувала свою зовнішність. Вона зізналася, що робила пластику обличчя ще задовго до одруження зі своїм чоловіком-хірургом.



Слава Камінська до і після пластики / Instagram / @babaslavka

Перша пластична операція була – груди. Ну як, кожна жінка хоче відчувати себе впевненою. Якщо чогось не вистачає для впевненості, а мені не вистачало тоді об’єму, я говорю – де природа відпочила, нам завжди допоможе лікар,

– зізналася Слава Камінська у передачі "Зірковий шлях".

Крім того, співачка раз на півроку робить ін'єкції ботокса. Аргументує це тим, що бореться з мімічними зморшками, адже має дуже розвинену міміку. Зірка також вдавалася до інтервального голодування. Саме такий підхід до харчування та регулярні заняття спортом допомагають їй боротися із зайвими кілограмами.



Слава Камінська демонструє свою чудову форму / Instagram /@babaslavka

Нагадаємо, що в червні цього року Едгар Камінський подав на розлучення зі співачкою після п'яти років шлюбу. Вони спільно виховували двох дітей: 4-річного сина Леонарда та 3-річну дочку Лауру.