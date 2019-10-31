Як змінилася Слава Камінська за 10 років: фото до і після пластики

3298 Читать новость на русском
Слава Камінська до пластики
Слава Камінська до пластики / Instagram / @babaslavka

Солістка поп-гурту "НеАнгели" поділилася архівними фото, які були зроблені під час зйомок кліпу на пісню "Я знаю це ти". Співачка розповіла, що вже не пам'ятає себе такою. Це було близько 10 років тому.

Свої старі чорно-білі світлини Слава Камінська опублікувала на сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Слава Камінська знялась в осінній фотосесії та натякнула на самотність

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

"Я знаю це ти" – співали ми в пісні. Але я не пам'ятаю себе такою в житті. Ось круто піднімати архіви і знаходити там такі, не побоюся цього слова, шедеври, 
– прокоментувала Слава Камінська у підписі до допису. 

Співачка й раніше не приховувала того, що корегувала свою зовнішність. Вона зізналася, що робила пластику обличчя ще задовго до одруження зі своїм чоловіком-хірургом.

Слава Камінська Слава Камінська


Слава Камінська до і після пластики / Instagram / @babaslavka

Перша пластична операція була – груди. Ну як, кожна жінка хоче відчувати себе впевненою. Якщо чогось не вистачає для впевненості, а мені не вистачало тоді об’єму, я говорю – де природа відпочила, нам завжди допоможе лікар,
– зізналася Слава Камінська у передачі "Зірковий шлях". 

Крім того, співачка раз на півроку робить ін'єкції ботокса. Аргументує це тим, що бореться з мімічними зморшками, адже має дуже розвинену міміку. Зірка також вдавалася до інтервального голодування. Саме такий підхід до харчування та регулярні заняття спортом допомагають їй боротися із зайвими кілограмами. 

Слава Камінська
Слава Камінська демонструє свою чудову форму / Instagram /@babaslavka

Нагадаємо, що в червні цього року Едгар Камінський подав на розлучення зі співачкою після п'яти років шлюбу. Вони спільно виховували двох дітей: 4-річного сина Леонарда та 3-річну дочку Лауру. 

blog_ava
Рада зняла недоторканність з Дубневича: у чому його підозрюють
сьогодні
2484
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
сьогодні 14:02 Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
Квітослава Туз 600
Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи
сьогодні 12:01 Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи
Квітослава Туз 1896
Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
30 жовтня 17:12 Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
Квітослава Туз 443
Від гарячої моделі з обкладинок до ікони стилю консерваторів: як змінювався стиль Іванки Трамп
30 жовтня 13:36 Від гарячої моделі з обкладинок до ікони стилю консерваторів: як змінювався стиль Іванки Трамп
Марта Вересюк 5051
Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
30 жовтня 12:01 Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
Юлія Михайлова 6034
Новини
Більше новин
Залиште відгук