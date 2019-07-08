Як змінювались портрети жінок впродовж 500 років: креативне відео

Американський митець Філіпп Скотт Джонсон дає друге життя витворам мистецтва за допомогою цифрових технологій. Один з його проектів, який розбивається на так звані підпроекти за хронологією і жанрами, – "500 років жіночих портретів у західному мистецтві".

Це короткі трьохвилинні відео, у які Джонсон хвацько вміщує ті самі 500 років арт-змін і сотні портретів. Вдається це йому завдяки техніці "морфінг".

Читайте також: Жінки та мистецтво: що ви про це знаєте (тест)

Морфінг – це спеціальний ефект, який використовується для поступової зміни обличчя людей, аби дуже плавно перетворити його на інше. Це справді цікаво – природний і тонкий перехід між зображеннями.

500 років жіночих портретів у західному мистецтві: відео