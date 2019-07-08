Як змінювались портрети жінок впродовж 500 років: креативне відео

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Огюст Ренуар "Портрет акторки Жанни Самарі"
Огюст Ренуар "Портрет акторки Жанни Самарі" / muzei-mira.com

Американський митець Філіпп Скотт Джонсон дає друге життя витворам мистецтва за допомогою цифрових технологій. Один з його проектів, який розбивається на так звані підпроекти за хронологією і жанрами, – "500 років жіночих портретів у західному мистецтві".

Це короткі трьохвилинні відео, у які Джонсон хвацько вміщує ті самі 500 років арт-змін і сотні портретів. Вдається це йому завдяки техніці "морфінг". 

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Морфінг – це спеціальний ефект, який використовується для поступової зміни обличчя людей, аби дуже плавно перетворити його на інше. Це справді цікаво – природний і тонкий перехід між зображеннями. 

500 років жіночих портретів у західному мистецтві: відео

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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