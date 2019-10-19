Як змінювався образ Лесі Нікітюк з розвитком кар'єри: промовисті фото

Леся Нікітюк – одна з найуспішніших та найпопулярніших телеведучих України. Запальна білявка з Хмельницького зуміла всього за кілька років побудувати кар'єру, про яку мріють тисячі її колег. Як Леся Нікітюк зуміла підкорити шоу-бізнес та наскільки змінювався її образ – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

У суботу, 19 жовтня, талановита Леся Нікітюк святкує день народження. Зірці вітчизняного шоу-бізнесу виповнюється 32 роки. Наскільки змінилась телеведуча від початку своєї кар'єри – вирішили пригадати журналісти LifeStyle 24.

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Загальновідомо, що Леся Нікітюк розпочинала свій шлях до успіху у студентські роки. Тоді майбутня зірка навчалась у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії та планувала стати вихователем у дитячому садку. Однак плани дещо змінились, коли Леся Нікітюк долучилась до команди КВН "Торнадо Люкс". Ефектна білявка отримала кумедні репліки, а її виступ "Галя, я в маршрутці" і досі переглядають сотні користувачів мережі. Ймовірно, овації залу та увага глядачів сподобались Лесі Нікітюк, тому вона залюбки продовжувала пробивати шлях до шоу-бізнесу.

Дивіться виступ Лесі Нікітюк у складі команди КВН: відео

Телезірка не приховує, що колись всі вбрання купувала на знаменитому хмельницькому ринку. І хоч про легендарні бренди Леся Нікітюк могла тоді тільки мріяти, вона обирала одяг, зважаючи на тенденції моди. Так, на першому фото в інстаграм білявка постала у чорній шубі та сережках. Волосся тоді ще не знаменита українка сплела у хвіст, залишивши кілька пасм спереду.



Леся Нікітюк показала перше фото в інстаграм / Instagram / @lesia_nikituk

Допис Леся Нікітюк опублікувала у 2012 році. Саме цей рік став тріумфальним для неї та кардинально змінив її життя. А от про старт своєї кар'єри Леся Нікітюк у стилі анекдоту розповіла у програмі "Життя відомих людей".

Я мала модну кофточку, яку купила на останні гроші, щоб приїхати в Київ. Кар'єра подивилась на Лесю Іванівну Нікітюк і каже: "Ну, тоді підкочуй рукави та починай гарувати",

– пожартувала телеведуча.

І справді, успіх, слава, ідеальна фігура, розкішна зачіска та вбрання – це результати наполегливої і копіткої роботи, про що Леся Нікітюк мріяла, ще будучи дитиною. І, мабуть, тільки дівчинка з таким незламним характером змогла втілити свої мрії.



Леся Нікітюк у шкільні роки / Politeka

Отримавши шалену популярність у програмі "Розсміши коміка", телеведуча продовжила її в одному з найрейтинговіших проєктів – шоу про подорожі "Орел и Решка". Саме там імідж Лесі Нікітюк кардинально змінився, а ведуча постала у випусках в розкішних та стильних вбраннях.

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Водночас за час зйомок тревел-програми харизматична зірка стала дедалі обізнанішою у сферах моди та VIP-відпочинку. Запальна Леся Нікітюк з легкістю вжилася у роль мільйонерки, тому із задоволенням обирала фешенебельні заклади та зупинялась в елітних готелях. Проте і зі 100 доларами телеведуча виглядала досить впевнено, не забуваючи жартувати про життя у Хмельницькому.

Леся Нікітюк у рейтингових проєктах / Пресслужба

Відчути себе частинкою шоу-бізнесу Лесі Нікітюк допомогла авторська програма "Леся Здєся". У рамках шоу телеведуча відвідувала світські вечірки, концерти та кінопрем'єри. Саме тоді вона намагалась одягатись у стилі своїх зіркових колег, тому не боялась експериментувати та щоразу поставати в інших образах, додаючи до них трішки гумору.

Оригінальні та дещо незручні питання змусили чимало знаменитостей ніяковіти у її програмі. А от ім'я Лесі Нікітюк відтоді стало відомим чи не всім представникам українського шоу-бізнесу.



Леся Нікітюк у програмі "Леся Здєся" / Скріншот з відео

Після цього телеведуча отримала запрошення на чимало рейтингових проєктів. Леся Нікітюк стала вести програми "Вокруг М", "Хто проти білявок?", повернулась у ювілейний сезон "Орла и Решки", почала працювати із Сергієм Притулою у "Хто зверху?" та стала фіналісткою "Танців з зірками 2018". Окрім цього, невдовзі стартує її довгоочікуване шоу "Ле Маршрутка".

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Леся Нікітюк в новому шоу / Пресслужба

Слава додала не тільки коштів на рахунок Лесі Нікітюк, але й змінила її стиль. Тепер запальна ведуча в інстаграм-блозі з легкістю хизується кутюрними вбраннями, демонструючи стрункі та довгі ноги. Телеведуча має насичений графік у зйомках, однак навіть при шаленому ритмі життя не забуває дбати про свою зовнішність та виділяти хоча б кілька днів на відпочинок.



Телеведуча Леся Нікітюк в Італії / Instagram / @lesia_nikituk

У коментарі Сегодня Леся Нікітюк зізналась, що її гардероб насправді не такий великий, як всі думають. Більшість речей вона виставляє на аукціон, а отримані кошти передає на утримання притулку для собак у Хмельницькому.

Мені шкода, якщо у мене буде багато речей. Якщо потрібно щось купити, я походжу в чомусь, пофотографуюсь, покажу свій look і одразу ж виставляю його на аукціон, а отримані гроші віддаю на благодійність. Я допомагаю притулку для собак в Хмельницькому,

– поділилась Леся Нікітюк.

Для публічних виходів телеведуча здебільшого обирає стильні речі від дизайнерів. Зокрема, це розкішні вечірні та мінісукні.



​Viva! Найкрасивіші-2018: Леся Нікітюк / Viva

А от для буденних виходів Леся Нікітюк надає перевагу стилю casual. Водночас телеведуча не приховує: її улюбленим вбранням є сорочка. Саме її Леся Нікітюк може по-різному використати для своїх образів.

"Дуже люблю сорочки. Їх у мене близько 15 різних... Сорочки можна носити по-різному. Якщо застебнути повністю до комірця, надіти зверху светр – Леся ділова. Якщо зняти светр, розстебнути ґудзики, додати яскравий бюстгальтер – можна йти в клуб. Якщо надіти короткі шорти, розстебнути до середини знизу і одну сторону заправити в шорти – можна на пляж. Можу зав'язати вузол на талії і надіти зі спідницею-олівець. Сорочка вільного крою – це та річ, без якої я просто не живу", – розповіла Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк показала. як носити сорочку / LifeStyle 24

Як і гардероб, зачіска телеведучої також часто змінюється. Через постійні зйомки Леся Нікітюк регулярно відвідує косметолога та стиліста. Саме фахівці стежать, щоб вигляд знаменитої красуні був ідеальним. Тому Леся Нікітюк не переживає та легко наважується на експерименти. Довге, пряме волосся, хвилясте, з косою чи прямою гривкою та навіть з рожевим відтінком – якою тільки телеведуча не поставала перед прихильниками.



Імідж Лесі Нікітюк

Та як би не змінювалась Леся Нікітюк, вона все одно залишиться народною улюбленицею. Невимушені жарти телеведучої, як в ефірі, так і в офіційному блозі підкорюють її прихильників. А от стильні виходи Лесі Нікітюк мріють повторити тисячі модниць. І якщо колись зірка комплексувала через довгі ноги, то тепер сміливо крокує ними по вулицях Парижа під час знаменитого Тижня моди.