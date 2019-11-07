Як змінювався Сергій Бабкін за роки своєї кар'єри: цікаві фото

Український співак та актор Сергій Бабкін 7 листопада святкує 41-річчя. В день народження на його інстаграм-сторінці з'явився несподіваний колаж, який показує, наскільки артист змінився з 2005 року.

Свою стрімку кар'єру Сергій Бабкін розпочинав із популярного гурту 5'nizza, пісні якого наспівували мільйони прихильників. Паралельно артист записував і авторські треки, які суттєво відрізнялись від творчості колективу. Відтак із 2004 року він презентував публіці власні композиції, завойовуючи всіх проникливими текстами і ефектними акторськими образами. Це можна побачити і на колажі іменинника, який починається зі знімка з гримом пантоміма. Саме в такому образі Сергій Бабкін виходив на сцену в перші роки своєї творчості.

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Ймовірно, автором фотопідбірки була дружина іменинника Сніжана. Вона, як відомо, підтримує Сергія Бабкіна у прагненні змінювати образ. Колаж став сюрпризом для артиста, про що йдеться у дописі.

Сьогодні о 12:45 народився наш маленький Сергій! Поки він ще не в інстаграмі, привітаймо його!

– написали автори колажу.



Сергій Бабкін: як змінювався його образ / Instagram / @babkin_official

Сергій Бабкін – один з небагатьох представників українського шоу-бізнесу, який полюбляє експериментувати зі своїм іміджем. Всередині травня 2019 року він перефарбував волосся у світлий колір, який викликав шквал критики та глузувань. Зокрема, артиста назвали "Сергій Дєдкін", "Король півночі" та "Бабкін-альбінос".

Мій "Король ночі", або "Санта Клаус", або "Дідусь". Здається, це 4 або 5 перевтілення в блонд за останні років 6. Завжди влітку. Спочатку я завжди проти, але так він висловлює свою свободу. В цьому є вихід накопиченої втоми, негативу, якихось заборон. Свого роду очищення. Сергій Бабкін перефарбовує волосся і він щасливий!

– пояснила Сніжана Бабкіна.



Якими змінами іміджу дивував Сергій Бабкін / Instagram / @babkin_official / Izhlife