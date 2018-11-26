Як знаменитості прикрасили новорічні ялинки: яскрава підбірка
Світ уже охопила передноворічна лихоманка. Люди із захватом купують рідним подарунки та прикрашають свої домівки милим декором. Винятком не стали й знаменитості, які показали, як вони готуються до свят.
Моделі, актори та співаки не втримались від публікації новорічних ялинок, які прикрасили власноруч. Маючи необмежені фінансові можливості, вони з креативністю підійшли до декорування святкових дерев. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші знімки ялинок, які знаменитості засвітили у мережі.
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Дженніфер Лопес
Емілі Ратажковскі
К'яра Ферраньї
Міранда Керр
Жозефін Скрівер
Сінді Кроуфорд
Кайлі Дженнер
Хайді Клум
Оля Цибульська
Злата Огневич
Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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