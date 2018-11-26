Як знаменитості прикрасили новорічні ялинки: яскрава підбірка

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Як зірки прикрасили новорічні ялинки
Як зірки прикрасили новорічні ялинки / www.manager.bg

Світ уже охопила передноворічна лихоманка. Люди із захватом купують рідним подарунки та прикрашають свої домівки милим декором. Винятком не стали й знаменитості, які показали, як вони готуються до свят.

Моделі, актори та співаки не втримались від публікації новорічних ялинок, які прикрасили власноруч. Маючи необмежені фінансові можливості, вони з креативністю підійшли до декорування святкових дерев. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші знімки ялинок, які знаменитості засвітили у мережі. 

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Дженніфер Лопес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Емілі Ратажковскі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

К'яра Ферраньї

Міранда Керр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

Жозефін Скрівер

Сінді Кроуфорд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Кайлі Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Хайді Клум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Оля Цибульська

Злата Огневич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Меланія Трамп

 

Теги: LifeStyle Мода Новорічні свята Музика
Джерело: 24 Канал
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