Як знімали бої в серіалі "Відьмак": в мережі з'явилося ефектне відео з-за лаштунків

Кілька днів тому на стрімінговому сервісі Netflix вийшов довгоочікуваний серіал "Відьмак", знятий за мотивами однойменної книги та комп’ютерної гри. Після виходу всіх серій в мережі з'явилися короткі відео зі зйомок найефектніших сцен "Відьмака".

Як відомо, сюжет серіалу "Відьмак" зосереджений на Герарльту, відьмаку з Рівії, який вбиває своїх ворогів. А, оскільки першочерговими у стрічці є сцени, де він бореться з чудовиськами, то творці картини присвятили чимало уваги постановкам боїв.

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Відомий актор і каскадер словацького походження Володимир Фурдик, який брав участь у зйомках серіалу, опублікував короткий ролик на своїй сторінці у твіттері. На відео можна побачити, наскільки професійно він виконує роль воїна і як насправді проходять зйомки.

Варто додати, що Володимир Фурдик знімався у камкадерських сценах для таких проєктів, як "Шерлок Холмс: Гра тіней" і "Принц Персії", а в серіалі "Гра престолів" актор зіграв Короля Ночі.

Відьмак: трейлер українською дивитися онлайн