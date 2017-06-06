Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків

2018 рік поповнив скарбничку світового кінематографа чималою кількістю фантастичних фільмів. Деякі з них навіть посіли перші сходинки у рейтингу найкасовіших стрічок в історії кіно. Проте чого лише варті непідкупні емоції фанатів, які кожного разу проживали унікальні історії та поринали у незабутні кіновсесвіти.

Напевно, найбільша мрія справжнього кінофана – побувати, чи хоча б просто побачити, як знімали улюблений фільм.

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"Месники: Війна нескінченності"

Найкасовішим фільмом 2018 року стала стрічка кіностудії Marvel "Месники: Війна нескінченності". Вона зібрала в прокаті понад 2,047 мільярда доларів і встановила рекорд з подолання межі світових касових зборів в 1 мільярд всього за 11 днів.

Над створенням третьої частини "Месників" працювало чимало спеціалістів. Варто зазначити, що більша частина фільму була намальована на комп'ютері, адже у наш час набагато дорожче відзняти справжній вибух, аніж спроектувати його за допомогою 3D-графіки.



Роберт Дауні (молодший), Том Холланд та Кріс Пратт на зйомках фільму "Месники: Війна нескінченності"

Для фільмування багатьох персонажів автори використовували технологію Motion capture – її застосовують для захоплення рухів акторів. До слова, найбільше з цією технологією попрацював Джош Бролін, який грає головного злочинця кіновсесвіту Marvel – титана Таноса.

Джош Бролін у ролі Таноса Для того, аби актор виглядав немов титан, до його обличчя кожного разу прикріплювали спеціальні датчики руху. Посмотреть эту публикацию в Instagram Dot Day. #thanos @marvelstudios #avengers #imjustapurpleguylookingforlove #brolintruckingco Публикация от Josh Brolin (@joshbrolin) 6 Июн 2017 в 2:03 PDT

Відео зі зйомок фільму "Месники: Війна нескінченності"

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Не менш очікуваним для фанатів "Поттеріани" був фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", які продовжили розповідь про чарівника-зоолога Ньюта Скамандера. Хоча стрічка і була дуже жорстко розкритикована кіноекспертами, проте прихильникам творчості Джоан Роулінг неабияк сподобалося знов поринути у світ магії та чарів.



"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Звичайно, більшу частину фільму знімали за допомогою хромакею. Суть цієї технології полягає у тому, що ділянки зображення або відео, які мають певний колір, замінюються іншими зображеннями (чи відеокадрами). Для технології хромакей можна використовувати будь-який колір, але зазвичай перевагу віддають зеленому або синьому кольорам.



Кетрін Вотерстон та Едді Редмейн на зйомках фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Постановкою фільму зайнявся незмінний режисер всесвіту "Гаррі Поттера" Девід Йейтс. За словами його колег-акторів, Девід дуже професійний режисер та хороша людина, він завжди допомагає акторському складу краще переживати свої образи.

Мені подобається створювати на майданчику таку атмосферу, в якій актор відчуває себе досить комфортно і йде на ризик. Мені не подобається провокувати людей. Режисер, на мій погляд, повинен витягувати з людей краще, а для цього потрібно вирощувати та розвивати людські взаємини. Ключ до успіху полягає у тому, щоб мотивувати, надихаючи,

– сказав Девід.



Елісон Судол та Девід Йейтс на зйомках фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"



Джонні Депп та Девід Йейтс



Девід Йейтс та Едді Редмейн

Для акторів Девід Йейтс, в першу чергу, друг та радник. Так було зокрема і на зйомках "Гаррі Поттера".



Зйомки фільму "Гаррі Поттер та Смертельні реліквії. Частина 2"

"Світ Юрського періоду 2"

Ця стрічка стала п'ятим фільмом франшизи "Парк Юрського періоду", а також другим у трилогії "Світ Юрського періоду". Для створення картини використовували не лише комп'ютерні технології, як це було в попередніх фільмах про динозаврів, а й новітні 3D-принтери.

Фахівець з візуальних ефектів Філ Тіппетт, який до цього працював над "Зоряними війнами", був призначений відповідальним за динозаврів. Завдяки його праці та поєднанню комп'ютерної анімації й аніматроніки, фільм став справжнім кінематографічним проривом.



Зйомки "Світ Юрського періоду 2"

"Людина-мураха та Оса"

Один з найдобріших та несерйозних фільмів всесвіту Marvel поповнився вдалим продовженням. Сіквел до кінострічки "Людина-мураха" вийшов веселим, сімейним і далеко не таким песимістичним, як "Месники: Війна нескінченності". Проте, з точки зору зйомки, він був важким, адже герої весь час то збільшувалися, то зменшувалися у розмірах, а інколи взагалі занурювалися у квантовий вимір.

До речі, є сцена, в якій головні герої були у школі, а Людина-мураха через неконтрольоване зменшення став набагато меншим, ніж Оса. Попри це, їм доводилося взаємодіяти один з одним, передаючи рюкзак доньки Скотта Ленга.



Кадр з фільму "Людина-мураха та Оса"

Над цією сценою працювала студія Luma Pictures, а сама зйомка відбувалася у кілька етапів. По-перше, Людину-мураху зняли у хромакейній моделі комори, а Осу – із застосуванням реквізиту, щоб відіграти взаємодію. Потім був відзнятий фон – реальна кімната, яку також сканували у 3D. Відтак, два головних актори навіть не зустрічалися на знімальному майданчику під час зйомки цієї сцени.



Як знімали фільм "Людина-мураха та Оса"

Відео зі зйомок фільму "Людина-мураха та Оса"

"Аквамен"

Для створення фільму іншого кіновсесвіту DS довелося створити понад 50 знімальних павільйонів. Режиссер "Аквамена" Джеймс Ван сказав, що найбільшою складністю під час зйомок була вода.

Ми багато знімали на фоні блакитного екрана, але було й безліч днів, коли ми працювали на цілком реальних знімальних майданчиках, деякі навіть опускали у водні резервуари. Як на мене, є речі, які треба знімати "вживу", лише щось зовсім вже неймовірно складне можна доробити "у цифрі",

– додав режисер "Аквамена".

Також він зауважив, що це були складні зйомки, під час яких вони використовували як спеціальні, так і візуальні ефекти.



Зйомки фільму "Аквамен"

Під час зйомок "Аквамена" застосовували ту ж технологію, що і під час створення фільму Гільєрмо дель Торо "Форма води". Вона називається Dry for wet і передбачає зйомку в павільйоні з використанням диму, вентиляторів, спеціальних фільтрів і колірних ефектів.

Завдяки поєднанню цих компонентів кінематографістам вдалося досягти зображення, наближеного до реальності. Здається, що зйомки проходили під водою і акторам доводилося грати "на плаву". Насправді ж артистів підв'язували до стелі і знімали на блакитному тлі, а потім перетворювали картинку за допомогою комп'ютерної графіки.



Зйомки фільму "Аквамен"

Як і Девід Йейтс, режисер "Аквамена" Джеймс Ван усіляко підтримував та допомагав акторам.



Режисер фільму "Аквамен" Джеймс Ван

Відео зі зйомок фільму "Аквамен"

Нагадаємо, незабаром, тобто 24 лютого 2019 року, відбудеться 91 церемонія вручення кінопремії "Оскар". Натомість оголошення номінантів відбудеться майже місяцем раніше – 22 січня. Так, відбір номінантів майбутнього "Оскара" розпочнеться 7 січня та завершиться вже 14-го числа. Щиро сподіваємося, що бажану статуетку отримають по-справжньому гідні кінострічки.