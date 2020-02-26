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Як знімали новий фільм про Бонда "007: Не час помирати": відео

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25 фільм про Бонда / Фото з відкритих джерел

Традиційно за декілька тижнів до прем'єри студія та творці певного фільму намагаються якнаймайстерніше заінтригувати фанатів і долучити якнайбільше глядачів. Тож, трохи більше, ніж за місяць, до релізу стрічки "007: Не час помирати" в мережі з'явилося відео зі зйомок.

Короткий промо-ролик зі зйомок фільму "007: Не час помирати" опублікувала студія Universal Pictures на своєму ютуб-каналі. Відео супроводжується голосом режисера Кері Фукунага, який розповідає про виробництво стрічки.

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За його словами, у 25 частині франшизи, а також останньому фільмі з Деніелом Крейгом, Джеймсу Бонду судилося зустрітися з найбільш небезпечним лиходієм за весь час бондіани. Ворог буде дуже сильним і розумним. Ймовірно, навіть перевершить самого агента 007.

Кері Фукунага також додав, що для нього було надважливо заново розкрити головного героя і показати фанатам франшизи, ким він став.

Нагадаємо, за сюжетом фільму "007: Не час помирати" Джеймс Бонд вирішує піти на пенсію і насолоджуватися спокійним життям, проте на горизонті з'являється ворог, який загрожує світовій безпеці. Тому агент 007 готовий поспішити на допомогу.

Прем'єра фільму "007: Не час помирати" в Україні запланована на 9 квітня 2020 року.

Відео зі зйомок 25 фільму про Джеймса Бонда: онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Universal Studios Джеймс Бонд
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