Як зоряне небо: Маріон Котіяр приголомшила виходом на кінофестивалі у Марракеші

44-річна французька актриса Маріон Котіяр завітала у розкішному образі на Міжнародний кінофестиваль у Марракеші у п'ятницю, 29 листопада.

Маріон Котіяр для виходу на червону доріжку 18-ої церемонії відкриття Міжнародного кінофестивалю в Марракеші підготувала казкове вбрання. До слова, президентом журі цього року обрана акторка Тільда Свінтон.

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Маріон одягнула для кінофестивалю чорну сукню з колекції Chanel, яка складається з блузки і пишної спідниці-максі. Вбрання, прикрашене стразами, нагадує вечірнє небо із зорями. Французька актриса доповнила свій образ вузьким поясом на талії та годинником на лівій руці.

На подію також приїхали Наомі Воттс, К'яра Мастроянні, Мариса Беренсон та інші знаменитості.



Маріон Котіяр / Getty Images



Маріон Котіяр / Getty Images