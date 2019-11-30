Як зоряне небо: Маріон Котіяр приголомшила виходом на кінофестивалі у Марракеші

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Маріон Котіяр / www.gettyimages.com

44-річна французька актриса Маріон Котіяр завітала у розкішному образі на Міжнародний кінофестиваль у Марракеші у п'ятницю, 29 листопада.

Маріон Котіяр для виходу на червону доріжку 18-ої церемонії відкриття Міжнародного кінофестивалю в Марракеші підготувала казкове вбрання. До слова, президентом журі цього року обрана акторка Тільда Свінтон.

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Маріон одягнула для кінофестивалю чорну сукню з колекції Chanel, яка складається з блузки і пишної спідниці-максі. Вбрання, прикрашене стразами, нагадує вечірнє небо із зорями. Французька актриса доповнила свій образ вузьким поясом на талії та годинником на лівій руці.

На подію також приїхали Наомі Воттс, К'яра Мастроянні, Мариса Беренсон та інші знаменитості.

Маріон Котіяр
Маріон Котіяр / Getty Images

Маріон Котіяр
Маріон Котіяр / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
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