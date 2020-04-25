Як зробити бюстгальтер із серветки: кумедний відеоурок від Джонні Деппа

Голлівудський актор Джонні Депп тиждень тому зареєструвався у соціальній мережі інстаграм. Він зробив це, щоб підтримати суспільство у непростий час та закликати прихильників дотримуватися карантинного режиму. Джонні вирішив розважити своїх фоловерів і показав, як із простої серветки можна зробити бюстгальтер.

56-річний актор потішив свою майже 4-мільйонну аудиторію підписників в інстаграмі. Він опублікував кумедний відеоурок, на якому показав шанувальникам, як із серветки можна зробити оригінальну річ для жінок.

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Зірка культової серії фільмів "Пірати Карибського моря" має чудове почуття гумору, що демонструє не лише на знімальних майданчиках, а й в реальному житті.

На ролику, який з'явився на його акаунті, Депп одягнений в чорну футболку, джинси та теракотову шапку. Вбрання поєднав із коричневим взуттям.

Видно, як він сідає за столик та бере в руки гральні карти. Через деякий час ховає карти та починає робити з білої серветки бюстгальтер, який потім приміряє на себе.

Я працюю над тим, щоб бути відповідальним та дотримуватися карантину. Дякую всім, що завітали. До зустрічі. З любов'ю та повагою, Джонні Депп,

– підписав відео актор.

Зазначимо, станом на 25 квітня у світі зафіксували 2 855 761 випадок захворювання коронавірусом. Від інфікування померли 198 537 людей. Вдалося одужати 815 945 особам. Найкращий спосіб вберегти своє здоров'я та життя – залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу