Як зробити дитину щасливою під час карантину: корисні поради від Олі Цибульської

Оля Цибульська – одна з найвідоміших співачок України. В час, коли всі гастролі, зйомки та виступи скасовані, її єдине щастя – можливість проводити більше часу з сім’єю. За звичних умов, Цибульській доводиться просто виборювати місце для найрідніших в щільному графіку.

Сину Олі Цибульської – 5 років. Нестора вже й самого впізнають на вулицях після ролі в кліпі "Янголи плачуть", виступі на "Голосі країни", зйомок в кампаніях Andre Tan та чисельних інтерв’ю з мамою. В "кліпозірки", як називає себе сам Нестор, навіть є акаунт в інстаграмі, куди він регулярно викладає кумедні блоги.

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Ексклюзивно для LifeStyle 24 Оля Цибульська розповіла як мама і син проводять час разом, аби почувати себе щасливими в нелегкий для світу час.

Концерт

– Так, офіційно вони заборонені. Але коли ти єдиний глядач, а твій малюк – єдиний артист на сцені, то немає жодних ризиків чи проблем із законом. Нестор давно пише пісні і музика його страшенно надихає. В нас вдома є всі можливі музичні інструменти, а крім них в хід іде все, що створює звук – посуд, іграшки, татові теки з контрактами чи мамині дизайнерські сережки. Починаємо з Монатіка, закінчуємо KISS чи ACDC. Артист щасливий, коли його чують. У дітях живе дуже багато творчості.

Спортзал

– Дитина – тренер, а ти – слухняний клієнт. Мене досі постійно питають, як вдалося так схуднути. З радістю ділюсь, але наголошую, що схуднути мало – важливо тримати форму. Нестор не дає мені розслабитися. Входить в роль і запевняє: "Мамо, це ж звичайне концертне навантаження. Найкрутіше, що він має рацію (сміється). Насправді це дуже корисна гра, враховуючи закриті на карантин спортзали.

Виставка

– Вчора Нестор влаштував Лувр на Оболоні. Натхнення не вмістилося на папері і ми розмалювали цілу стіну в спальні. Вийшло справді сучасне мистецтво. Якби побачила на виставці в Європі – клацнула б в інстаграм. До речі, саме "полотно" Нестор виклав до себе на сторінку. Але головне навіть не фінальний результат. Просто гляньте на цей безцінний вираз обличчя. Діти дуже щасливі, коли відчувають свободу.

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Ресторан

– Приготування їжі – найкращий сімейний антистрес. Ми граємо в шеф-кухарів. Кілька днів тому Нестор створив страву під назвою "найсмачніший у світі бутерброд". Саме "створив", слово "приготував", на його думку, не підходить для такої високої кухні (сміється). Рецепт також у нього на сторінці в інстаграм. Там є секретний інгредієнт.

Косметолог

– Ще одна актуальна гра для карантину. Дайте дитині експериментувати і міксувати процедури. Будете в захваті від турботливості і емоцій малюка. На нашому останньому "прийомі" Нестор розробив "Ермінсель" – це його авторська таємна вакцина від всіх можливих зморшок. Зіркові подруги стали в чергу за баночкою і кажуть, що тепер розуміють мій секрет молодості.