Як зробити манікюр в домашніх умовах: дієві поради майстра

Під час карантину всі салони краси закриті, тому тисячі жінок доглядають за своїми нігтями самі. Та як це зробити в домашніх умовах – порадила американська нейл-майстриня Дженні Дрейпер.

Дженні Дрейпер – одна з популярних нейл-майстринь в США. Вона співпрацює з зірками та допомагає їм виглядати бездоганно, створюючи оригінальний манікюр. Для порталу Who What Wear нейл-майстриня розповіла, що насправді доглядати за нігтями можна і вдома, тому всі жінки мають час і нагоду спробувати це.

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"З огляду на те, що відвідування салонів краси відкладається на невизначений термін, важливо ознайомитися з правилами ідеального манікюру, які допоможуть взяти справу в свої руки", – розповіла Дженні Дрейпер.

Правила манікюру

Чистка

Перед нанесенням лаку варто зробити елементарну чистку, – це знають всі красуні. Отож, Дженні Дрейпер наголошує, що треба зняти залишки попереднього лаку та намастити пальці кремом для видалення кутикули. Нейл-майстер не радить самим стригти кутикулу, а довірити цю справу майстру.

"Нанесіть трішки засобу для кутикули і помасажуйте його. Використовуючи пушер, почніть обережно штовхати кутикулу до кореня нігтя. Але слід уникати обрізки кутикули в домашніх умовах, краще залиште це експерту. Використання таких інструментів може принести більше шкоди, ніж користі", – зазначила вона.

Створення форми нігтя

За словами нейл-майстрині, чимало жінок бояться, що не зможуть надати правильну форму нігтям. Однак, як переконує Дженні Дрейпер, це нескладно.

"Завжди пиляйте нігті в одному напрямку. Також підпилюйте нігті, рухаючись від сторони нігтя до його центру. Далі відбувається процедура, яку багато хто просто ігнорує – полірування нігтя. Насправді це дуже важливо для досягнення гладкої поверхні. Використовуйте баф-пилку для згладжування нігтьової пластини і переконайтеся, що весь ніготь, від кутикули до кінчика, без нерівностей. При використанні бафа завжди працюйте від кутикули до кінчика нігтя", – поділилась майстриня.

Покриття лаком

Залишилось тільки покрити нігті лаком. Для цього спершу використайте базу, адже це покриття діє як двостороння клейка стрічка, відтак манікюр довго не втрачатиме свого вигляду. На завершення, покрийте нігтьову пластину лаком улюбленого кольору.

"Коли люди запитують мене, чому їх лак на нігтях не тримається, перше, про що я питаю, наносять вони базу чи ні. Базове покриття діє як двостороння клейка стрічка, яка прикріплює лак до нігтьової пластини… Нанесіть 2-3 шари лаку, в залежності від текстури і відтінку. Візьміть невеликий пензлик, змочений в ацетоні, і приберіть свої "промахи". Завершіть покриття одним шаром фінішу", – додала Дженні Дрейпер.