Як зробити офісне вбрання стильним: приклад моделі Роузі Гантінгтон-Уайтлі

Роузі Гантінгтон-Уайтлі у 32 роки може похизуватись не тільки ідеальною фігурою, але й розкішним гардеробом. Зірка щоразу приголомшує прихильників ефектним вбранням. У мережі вона вирішила поділитись секретом свого стилю, показавши 7 образів на кожен день тижня.

Британська знаменитість Роузі Гантінгтон-Уайтлі, яка із голлівудським актором Джейсоном Стетхемом виховує спільного сина, не припиняє дивувати прихильників. Адже попри материнство і зйомки у проектах вона з легкістю знаходить час і для свого блогу. У мережі зваблива Роузі не тільки ділиться ефектними кадрами з приватного життя, але й сміливо дає поради своїм підписникам.

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Так, днями модель опублікувала 7 фото, на яких показала, як можна по-різному виглядати упродовж тижня. Капсульний гардероб був створений в улюбленій для Роузі Гантінгтон-Уайтлі чорно-біло-нюдовій гамі. Саме такі кольори переважають у гардеробі моделі.

Штани, спідниці, костюми, блузки та футболки, класична чорна сукня чи піджаки – такі повсякденні речі можуть виглядати не нудно. І це з легкістю довела знаменита британка. В такому одязі можна не тільки піти на роботу в офіс, але й на романтичне побачення чи прогулянку з друзями. У будь-якому випадку, як демонструє Роузі Гантінгтон-Уайтлі, жінка буде мати приголомшливий вигляд.



Як виглядати стильно: Роузі Гантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Модель Роузі Гантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Вбрання на кожний день тижня / Instagram / @rosiehw



Стильний образ Роузі Гантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Британська модель показала вбрання на кожен день / Instagram / @rosiehw



Ефектний одяг для офісу / Instagram / @rosiehw