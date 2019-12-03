Як зробити українське кіно прибутковим: думка Ахтема Сеітаблаєва

Державі потрібно прийняти низку законів і підзаконних актів, які мотивували б приватний та державний бізнес вкладати гроші в кіно, переконаний український режисер та актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.

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На думку режисера, аби українське кіно стало прибутковим, має бути комплексний підхід. Для цього потрібно втричі збільшити кількість кінотеатрів та прийняти низку законів.

Тут питання не тільки про серйозне кіно, а взагалі про кіно як бізнес. Має бути комплексний підхід. Це і кількість кінозалів, як мінімум, їх має бути втричі більше. Це і законодавча база: можливо, треба прийняти низку законів і підзаконних актів, які мотивували б приватний та державний бізнес вкладати гроші в кіно. Це оподаткування і певні преференції,

– сказав Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаев в інтерв'ю для LifeStyle 24 / Фото: Віктор Тімохін

Він переконаний: без державної підтримки в Україні кіно не стане цілісною міцною індустрією.

"Не треба вигадувати якийсь "лісопед" для цього, якщо можна запозичити світовий досвід. Звичайно ж має бути підтримка держави, бо без неї в Україні кіно не стане цілісною індустрією. Ми зараз не кажемо про те, що кожне кіно буде геніальним, такого ніде не буває. Голлівудські фільми, які ми дивимось, – це 10-15 % від того об'єму, який Голлівуд виробляє. Але має бути підґрунтя для прибуткових фільмів чи авторських вибухів. Зараз в Україні без державної допомоги розвитку кіно просто не буде. Що ще треба? Навіть конче потрібно, аби були справжні школи: і сценарна, і продюсерська, і режисерська", – підсумував Сеітаблаєв.