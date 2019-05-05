Як звабливо носити over-size костюм: два стильних образи від Розі Хантінгтон-Уайтлі

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / www.gettyimages.com

"Ангел" Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі показала армії шанувальників, як стильно можна одягати та з чим носити трендовий жакет over-size.

Супермодель продемонструвала два стильних образи у Нью-Йорку, коли потрапила в об'єктиви папараці.

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У суботу, 4 травня, зірка відвідала конференцію Create & Cultivate. Для виходу Розі одягнула яскравий рожевий жакет на голе тіло з клатчем у тон і завершила образ широкими штанами нюдового кольору та босоніжками на підборах.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images

Напередодні, 3 травня, Хантінгтон-Уайтлі брала участь в зйомках популярної телепередачі Build Series NYC. У студію модель приїхала в костюмі теракотового кольору від Oscar de la Renta, який доповнили чорні босоніжки.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: LifeStyle 24
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