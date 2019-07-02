Як звабливо позувати в басейні: сексапільна Ельза Госк показує приклад на фото та відео

30-річна шведка зі стажем моделі понад 15 років точно знає, як правильно обрати вдалий ракурс, щоб підкреслити переваги фігури. Нові фото та відео Ельзи Госк у соціальній мережі – яскравий тому приклад.

На сторінці в Instagram сексапільна "ангел" Victoria's Secret і модель Ельза Госк оприлюднила кілька нових кадрів, на яких показала себе у найкращому світлі та найвдаліших ракурсах.

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На літніх фото 30-річна шведка позує у басейні з високими скляними рамками. На першій світлині її ноги напівзігнуті, талія повернута боком, а сама Ельза сперлася руками на межі басейну. На ній був синій суцільний купальник, який є однозначним фаворитом і трендом пляжних вбрань нового сезону.



Ельза Госк Instagram / @hoskelsa

На другому фото Ельза Госк піднялася на ноги, після чого високий басейн сягав всього лише її поясу. Це ще раз підкреслило стрункість довгих ніг популярної моделі сучасності.



Ельза Госк Instagram / @hoskelsa