Як звичайна матуся: Кейт Міддлтон вирушила з дітьми на прогулянку парком

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вкотре довела, що попри королівський титул є звичайною британкою. Дружина принца Вільяма здивувала прихильників несподіваною появою у міському парку.

Кейт Міддлтон після королівського весілля у 2011 році не прагне змінювати свої звички. Так, герцогиня полюбляє ходити на шопінг до звичайних супермаркетів, де обирає товари зі знижкою, а її гардероб рясніє вбранням із мас-маркетів. Такої ж простоти вона дотримується і у вихованні дітей.

Читайте також: Кейт Міддлтон продемонструвала свої художні вміння під час офіційного заходу: фото та відео

Днями приголомшені британці розповіли у мережі про несподівану зустріч з Кейт Міддлтон. Знаменита матуся відправилась у Кенсінгтонські сади, що розташовані поряд з королівською резиденцією, з двома старшими дітьми – 5-річним Джорджем та 3-річною Шарлоттою. Герцогиня Кембриджська залюбки віталась із перехожими.

За словами очевидців, Кейт везла доньку у візочку, а її син їхав поряд зх нею на велосипеді. Своїми емоціями від зустрічі користувачі мережі поділились у Twitter.

Хто пройшов повз мене, коли я прогулювався по Кенсінгтонським садам? Кейт Міддлтон везла принцесу Шарлотту в колясці, а принц Джордж їхав на велосипеді, – розповів один з очевидців.

In London for 8 hours, walking through Kensington Gardens and who walks past me?! Only Kate Middleton pushing Charlotte in her pushchair with George on his little push-bike — NatashaEliseEstdale (@Natashaelise1) 21 березня 2019 р.

"Я щойно йшла повз Кейт Міддлтон та принцесу Шарлотту", "Так незвично: ми прийшли до Кенсінгтонських садів, та, не знаючи, чи можна там гуляти, пройшлись поряд із Кейт Міддлтон", – написали ошелешені люди.

Як відомо, герцогиню Кембриджську та її дітей завжди супроводжують охоронці. Вони забороняють перехожим робити будь-які фото Кейт Міддлтон чи її нащадків. Та інколи майстерним блогерам все ж вдається обійти всі міри безпеки охоронців та зробити кілька буденних кадрів із близькими принца Вільяма.