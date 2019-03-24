Як звичайна матуся: Кейт Міддлтон вирушила з дітьми на прогулянку парком

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вкотре довела, що попри королівський титул є звичайною британкою. Дружина принца Вільяма здивувала прихильників несподіваною появою у міському парку.

Кейт Міддлтон після королівського весілля у 2011 році не прагне змінювати свої звички. Так, герцогиня полюбляє ходити на шопінг до звичайних супермаркетів, де обирає товари зі знижкою, а її гардероб рясніє вбранням із мас-маркетів. Такої ж простоти вона дотримується і у вихованні дітей. 

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Днями приголомшені британці розповіли у мережі про несподівану зустріч з Кейт Міддлтон. Знаменита матуся відправилась у Кенсінгтонські сади, що розташовані поряд з королівською резиденцією, з двома старшими дітьми – 5-річним Джорджем та 3-річною Шарлоттою. Герцогиня Кембриджська залюбки віталась із перехожими. 

За словами очевидців, Кейт везла доньку у візочку, а її син їхав поряд зх нею на велосипеді. Своїми емоціями від зустрічі користувачі мережі поділились у Twitter. 

Хто пройшов повз мене, коли я прогулювався по Кенсінгтонським садам? Кейт Міддлтон везла принцесу Шарлотту в колясці, а принц Джордж їхав на велосипеді, – розповів один з очевидців. 

"Я щойно йшла повз Кейт Міддлтон та принцесу Шарлотту", "Так незвично: ми прийшли до Кенсінгтонських садів, та, не знаючи, чи можна там гуляти, пройшлись поряд із Кейт Міддлтон", – написали ошелешені люди. 

Як відомо, герцогиню Кембриджську та її дітей завжди супроводжують охоронці. Вони забороняють перехожим робити будь-які фото Кейт Міддлтон чи її нащадків. Та інколи майстерним блогерам все ж вдається обійти всі міри безпеки охоронців та зробити кілька буденних кадрів із близькими принца Вільяма. 

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Діти і неповнолітні Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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