Як звичайна матуся: Кейт Міддлтон з дітьми здійснила покупки в супермаркеті

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Гецрогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Гецрогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Напередодні Різдва всі британські крамниці запропонували клієнтам вигідні знижки на товари. Не забула прикупити акційні товари і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

Представники королівської родини все більше показують, що вони такі ж, як і звичайні британці. Так, принци Вільям та Гаррі полюбляють розповідати кумедні історії та не бояться того, щоб з них сміялися. А от Кейт Міддлтон – знана прихильниця мас-маркетів та доступних брендів. 

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Однак не тільки у виборі вбрання герцогиня Кембриджська надає перевагу простоті, але й в купівлі подарунків та продуктів. Як повідомляє The Sun, Кейт зі старшими дітьми – Джорджем та Шарлоттою – здійснила шопінг у дисконтному магазині The Range. 

Для свого виходу Кейт Міддлтон обрала непримітне вбрання: куртку зеленого кольору та приталені штани. Дружина принца Вільяма сплела своє волосся у хвіст, додавши образу буденності. 

Кейт Міддлтон здійснила покупки в звичайному магазині
Кейт Міддлтон здійснила покупки в звичайному магазині / The Sun

За словами очевидців, Кейт закупила багато товарів для дітей, зокрема, набори для малювання та книги. Самі ж британці були приємно здивовані від такої появи герцогині. Поки Кейт Міддлтон, як і всі інші покупці, стояла в черзі до каси, її прихильники зробили кілька фото. 

Мені довелося два рази подивитися, щоб переконатися: це вона. Ніколи б не подумала, що зустріну членів королівської сім'ї на шопінгу в цьому магазині, 
– розповіли схвильовані британці. 

Кейт Міддлтон скупиал товари перед Різдвом
Герцогиня Кейт Міддлтон скупиал товари перед Різдвом / The Sun

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон та її дітей супроводжували охоронці. Однак вони не заважали людям спілкуватись з герцогинею Кембриджською чи просто вітатись з нею. А от від селфі з прихильниками вона делікатно відмовилась, адже, згідно з протоколом, королівська родина не може робити такі фото. 

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / The Sun

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
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