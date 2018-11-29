Яка деталь сценарію змусила Кім Кетролл відмовитись від участі у відомій стрічці

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Серіал "Секс і місто"
Серіал "Секс і місто" / Фото з соцмереж

Популярний американський серіал "Секс і місто", на основі якого було дознято ще два фільми, все більше наповнюється скандальними подробицями. Зірка стрічки Кім Кетролл відмовилась зніматись у третій частині через пікантну і дещо абсурдну деталь в сценарії.

Про це повідомляють інсайдери видання EOnline.

Американська актриса Кім Кетролл протягом всього 2018 року влаштовувала скандальні сцени у соціальних мережах, звинувачуючи як творців нового фільму в помилках минулого, так і своїх колег, – до прикладу, Сару Джессіку Паркер.

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Але цього разу стало відомо про нові деталі скандалу. Як виявилось, за сценарієм Саманта Джонс (Кім Кетролл) повинна була закрутити роман з сином своєї подруги, а саме з 14-річним Брейді. Син Міранди та Стіва закохується в жінку і починає надсилати їй непристойні малюнки.

Джерела з оточення Кім Кетролл повідомляють, що цей дивний поворот в сценарії зіграв не останню роль у її відмову від участь в фільмі. "Сюжет гірше нікуди", – додав інсайдер.

Варто додати, що акторка Кім Кеттролл відмовилася від проекту. Вона пояснила, що не хоче зніматися через те, що сценарій буде сконцентрований повністю на героїні Сари Джесіки Паркер – Керрі Бредшоу. Але вже відомо, що зйомки фільму розпочнуться в 2019 році і стрічка буде сконцентрована більше на психологічних проблемах головної героїні і сучасного суспільства. 

Теги: LifeStyle Кіно Еротика
Джерело: Lifestyle
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