Яка пісня стала найпопулярнішою на українських радіостанціях у 2018 році

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Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / Instagram / @babkin_official

Пісня українського музиканта Сергія Бабкіна "Де би я" найбільше транслюється в 2018 році на українських радіостанціях

Про це повідомляє портал ФДР, який підготував топ-40 найпопулярніших пісень в українському радіоефірі.

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Що цікаво, 25 треків належить українським виконавцям. А деякі з виконавців (TAYANNA, Антитіла, Pianoboy, Kazka, Maruv та Ivan Navi) потрапили у рейтинг з кількома своїми піснями.

У мовному вимірі українських артистів 22 композиції виконані українською мовою, 2 – англійською, 1 – російською. 

Решта артистів у списку географічно розподілилися так: 4 виконавці з США, по 3 артисти з Великої Британії і Німеччини, 2 проектів з Молдови і по 1-му виконавцеві з Литви, Франції і Росії.

Лідирувала у 2018 році пісня Сергія Бабкіна "Де би я". Додамо, що торік перше місце отримав Ед Ширан з композицією "Shape Of You".

Сергій Бабкін – "Де би я": слухати пісню

Повний список Топ-40 найпопулярніших пісень на українських радіостанціях

1. Сергій Бабкін "Де би я"

2. Zayn feat Sia "Dusk Till Down"

3. Антитіла "ТДМЄ"

4. Kazka "Плакала"

5. Alyosha "На фоні Париж"

6. NK "Тримай"

7. Imagine Dragons "Whatever It Takes"

8. David Guetta feat SIA "Flames"

9. Maruv "Drunk Groove"

10. Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремікс

11. Океан Ельзи "Без Тебе"

12. Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"

13. Kazka "Дива"

14. Malfa "So Long"

15. TamerlanAlena "Покопокохаю"

16. Pink "What About Us"

17. Злата Оґневіч "Танцювати"

18. Post Malone "Rockstar"

19. Ivan Navi "Це Вона (Зірка)"

20. Таяна "Леля"

21. Таяна "Фантастична Жінка"

22. Таяна "Шкода"

23. Robin Schulz feat James Blunt "OK"

24. Мозґі "Промені"

25. Alyosha "Текіла"

26. Ivan Navi "Хімія"

27. Наталка Карпа "Вірна"

28. Антитіла "Лови Момент"

29. Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo"

30. Dan Balan "Allegro Ventigo"

31. Jax Jones "Breathe"

32. Maruv "Focus On Me"

33. On I Ona "Точка G"

34. Kush Kush "Fight Back With Love Tonight"

35. Pianoboy "Полуничне Небо"

36. Alice Merton "No Roots"

37. Dynoro "In My Mind"

38. Vanotek feat Eneli "Back To Me"

39. Charlie Puth "Attention"

40. Время і Стекло "Тролль"

Теги: Новини культури Новини України LifeStyle Музика Сергій Бабкін
Джерело: 24 канал
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