Яка співачка стане ведучою грандіозної музичної премії Греммі 2019: несподівані дані

Поки представники церемонії Оскар переймаються, хто ж проведе популярне шоу, у мережі з'явилось ім'я ведучої Греммі 2019. Нею стала талановита співачка Аліша Кіз.

Організатори грандіозної музичної премії "Греммі 2019" продовжують підготовку до шоу, яке прогримить 11 лютого. Церемонія стане 61-ою за рахунком.

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Як повідомляє People, представники шоу вже визначились із ведучою. Почесна роль дісталась співачці Аліші Кіз. Зірка 15 разів ставала лауреатом Греммі, тому не з чуток знає, всю специфіку цього шоу.

"Аліша – одна з тих рідкісних артисток, які поєднують істинний музичний талант зі щирими емоційними текстами. Не сумніваюся, що шоу в лютому буде особливим", – розповів виконавчий продюсер Греммі Кен Ерліх.

Почесну місію прокоментувала й сама співачка. Аліша Кіз не приховувала свого хвилювання та зізналась, що рада була переглядати список номінантів на премію, адже серед претендентів у 2019 році чимало жінок.

Я дуже хвилююсь! У нас стільки всього попереду... Знаю, як це – бути на сцені, пишатися своєю роботою і визнанням. Відчуваю величезну вдячність за можливість подарувати цю енергію. Зі мною таке трапляється вперше. Це приголомшливо,

– схвильовано прокоментувала Аліша Кіз.

До слова, вперше за 30 років премія Оскар може залишитись без ведучого. Комедійний актор Кевін Харт раптово відмовився від запропонованої роботи, оскільки давніше опублікував гомофобні дописи у Twitter. Щоб не провокувати ЛГБТ-спільноту в особливий для Голлівуду вечір, він вирішив не виходити на сцену Оскара.