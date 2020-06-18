У нелегкий час пандемії коронавірусу чимало людей хочуть спустити пар та відволіктись на веселі та оригінальні речі. До прикладу, в мережі набуває популярності тренд, який полягає у тому, щоб публікувати фотографії своїх домашніх улюбленців у стилі журналу Vogue. Для цього навіть придумали подібну назву Dogue, і вона не може не тішити.

Новий тренд захопив соціальну мережу інстаграм. Якщо кількома тижнями раніше усі відомі блогери публікували гламурні "рамки" в Instagram-Stories та просто у профілях з назвами журналів Vogue, Elle та іншими (#VogueChallenge), то зараз такий тренд "приміряють" на своїх собаках. У проєкті Dogue фотографії "найвірніших" розміщують наче на титульну обкладинку журналу, де є надпис, стилізований подібно до Vogue, а також різні підписи з назвами "інтерв'ю". Про це повідомляють у Bored Panda.

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Усі знімки можна побачити, ввівши в інстаграмі хештег #DogueChallenge.

"Я думаю, в такі часи, як зараз, люди люблять робити веселі дивні речі, щоб хоч трохи спустити пар", – переконаний один із творців #DogueChallenge.

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Окрім цього, є навіть аккаунт DogueIG, де пара з Польщі розміщує створює оригінальні "обкладинки". За їхніми словами, вони хотіли показати, наскільки унікальними бувають собаки, тому їм дуже подобається створювати зі звичайних фотографій тварин обкладинки для глянцю. З деякими героями Dogue навіть є "інтерв'ю", де собаки найрізноманітніших пород розповідають, що вони люблять їсти, де живуть, ким би вони стали, якби були людьми та багато іншого.