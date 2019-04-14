Якби українські актори знімалися у "Грі престолів": незвичне перевтілення

14 квітня 2019 року відбудеться прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів". Та поки прихильники затамували подих в очікуванні першого епізоду, журналісти LifeStyle 24 пропонують переглянути кумедну фотопідбірку, як українські актори зіграли б головні ролі у сазі.

"Гра престолів" став одним із найрейтинговіших серіалів сучасності, на кожну серію якого чекають мільйони прихильників у всьому світі. Наразі до виходу готується перша довгоочікувана серія 8 сезону саги. Та навіть після кількох тизерів кіномани і досі не можуть передбачити фінал "Гри престолів".

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Перед довгоочікуваною прем'єрою журналісти LifeStyle 24 пофантазували, як би виглядали українські зірки театру та кіно в образах головних героїв "Гри престолів". Серед вітчизняних акторів, які могли б замінити голлівудських зірок – Ольга Сумська, Віктор Андрієнко, Богдан Бенюк, Дмитро Лінартович, Володимир Горянський, Руслана Писанка, Остап Ступка та інші.



Правда, Ольга Сумська була б ідеальною Дайнеріс, а Віктор Андрієнко – Джорахом Мормонтом?



Український Джон Сноу та його напарник Семвел Тарлі (Богдан Бенюк та Дмитро Лінартович)



Володимир Горянський, Руслана Писанка і Остап Ступка в ролі Семвела Тарлі, Ліллі та її дитини



Впізнаєте акторів? Богдан Бенюк та Наталія Бузько в ролі Роберта Баратеона та Серсеї Ланністер

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Олексій Богданович та Ірма Вітовська в образі Тіріона Ланністера та Санси Старк

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.