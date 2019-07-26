Яке левеня стало прототипом Сімби у "Королі Леві": миловидні фото із зоопарку

Анімаційна стрічка від студії Disney "Король Лев" вже б'є рекорди за касовими зборами, а обговорення навколо неї не згасають. Ви знали, що для створення персонажів творці комбінували CGI-графіку з "живими" кадрами тварин, тому вони вийшли такими реалістичними?

Один з головних героїв мультфільму – Сімба – теж мав свого реального прототипа і ним стало чарівне левенятко Бахаті із Далласького зоопарку, США, повідомляє Bored Panda. Коли стартувала робота над мультфільмом, працівники закладу надіслали кіностудії Disney відеоролик з левеням-дівчинкою, яке, схоже, підкорило розробників. Адже між Сімбою та Бахаті є неймовірна схожість.

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Найвідоміше левеня світу ймовірно отримало свої рухи від нашої Бахаті. Коли їй виповнився лише місяць, ми відправили студії Дісней відео з її рухами для команди аніматорів,

– йдеться у пості групи у Facebook Далласького зоопарку.

Відео з Бахаті, яке підкорило студію Disneу:



Сімба і Бахаті / Walt Disney, Facebook / @Dallas Zoo

Після світової прем'єри мультфільму "Король Лев" 19 липня 2019 року левеня стало справжньою зіркою інтернету. Наразі левеня добряче виросло, однак ще досі перебуває під опікою своєї матері-левиці.



Бахаті з мамою-левицею / Facebook / @Dallas Zoo



Бахаті з мамою-левицею / Facebook / @Dallas Zoo