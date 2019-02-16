Яке вбрання Джамала засвітила на другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2019: яскраві фото

У суботу, 16 лютого, в Україні відгримів другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019. Популярна співачка Джамала, яка є зірковою суддею шоу, вкотре приголомшила прихильників яскравим образом.

Вісім талановитих вокалістів вийшли на сцену Національного відбору, щоб поборотись за можливість представляти державу на міжнародному конкурсі. Так, Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR та KHAYAT представили свої музичні новинки.

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Не менш ефектною була поява на другому півфіналі співачки Джамали. Артистка і зіркова суддя вийшла до глядачів у чорно-білій сукні. Приталений низ вбрання стильно підкреслив струнку фігуру зірки. До сукні Джамала підібрала взуття на підборах.



Джамала на Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот



Співачка Джамала / Скріншот