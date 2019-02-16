Яке вбрання Джамала засвітила на другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2019: яскраві фото

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Джамала на Нацвідборі Євробачення-2019
Джамала на Нацвідборі Євробачення-2019 / Instagram / @jamalajaaa

У суботу, 16 лютого, в Україні відгримів другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019. Популярна співачка Джамала, яка є зірковою суддею шоу, вкотре приголомшила прихильників яскравим образом.

Вісім талановитих вокалістів вийшли на сцену Національного відбору, щоб поборотись за можливість представляти державу на міжнародному конкурсі. Так, Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR та KHAYAT представили свої музичні новинки.

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Не менш ефектною була поява на другому півфіналі співачки Джамали. Артистка і зіркова суддя вийшла до глядачів у чорно-білій сукні. Приталений низ вбрання стильно підкреслив струнку фігуру зірки. До сукні Джамала підібрала взуття на підборах. 

Джамала на Нацвідборі Євробачення-2019
Джамала на Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот

Співачка Джамала
Співачка Джамала / Скріншот 

Ефектна сукня Джамали
Ефектна сукня Джамали / Скріншот

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 Канал
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