Яке вбрання Іванка Трамп засвітила на зустрічі з сенаторами: промовисті фото

Донька чинного президента США Іванка Трамп вже давно завоювала неофіційне звання "ікони стилю", адже під час кожного публічного виходу вона демонструє вишуканість та елегантність. Ідеальний образ політик засвітила і на офіційній зустрічі з сенаторами.

37-річна радниця Дональда Трампа вже не вперше представляє інтереси глави Білого дому на важливих зустрічах. Так, днями Іванка Трамп запросила сенаторів до резиденції президента, щоб обговорити нагальну проблему – епідемію фентанілу в США.

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Тему боротьби з опіоїдами неодноразово порушувала і перша леді Меланія Трамп. Тому донька президента вкотре вирішила наголосити на проблемі.

Однак не тільки важлива зустріч привернула увагу журналістів, але й вбрання Іванки Трамп. Перед впливовими політиками вона постала у приталеній білій сукні з чорними смужками. Свою талію вона підкреслила ремнем, що виглядало дуже стильно. Для контрасту Іванка Трамп взула чорні туфлі-човники, які гармонійно доповнили її образ. Представниця Білого дому випрямила волосся та зробила макіяж з акцентом на очі.



Іванка Трамп / Getty Images



Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп на зустрічі з сенаторами / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп у Вашингтоні / Instagram / @ivankatrump

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