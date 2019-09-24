Яке вбрання обрала Олена Зеленська для візиту до США: фото першої леді

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Олена та Володимир Зеленські
Олена та Володимир Зеленські / Facebook / Офіс Президента України / @president.gov.ua

Статус дружини президента та першої леді України не дозволяє Олені Зеленській довго перебувати в одному місці. Оскільки напередодні, 23 вересня, її чоловік Володимир Зеленський розпочав кількаденний візит до США, вона традиційно супроводжує його у поїздці.

За час президентства Володимира Зеленського на рахунку його дружини Олени назбиралося чимало ділових поїздок, офіційних зустрічей та публічних виходів. Черговою важливою появою перша леді України потішила фанатів напередодні, 23 вересня.

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Як раніше повідомлялося, президент України розпочав візит до США, аби взяти участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. На офіційній сторінці Офісу Президента України у Facebook з'явилося перше фото з аеропорту, на якому він постав разом зі своєю дружиною, тримаючись за руки.

Олена Зеленська постала на телетрапі у вже знайомому фанатам бежевому костюмі, який складався з об'ємного піджака та широких вкорочених штанів. Прихильники першої леді України неодноразово помічали її раціональність у наповненні власного гардероба.

Проте свій буденний образ Олена Зеленська зуміла доповнити яскравою і трендовою деталлю, а саме – шовковою хусткою. Варто додати, що таким аксесуаром часто довершувала "лук" Іванка Трамп. А обличчя першої леді Україна закривали чорні сонцезахисні окуляри.

Олена Зеленкська з чоловіком
Олена та Володимир Зеленські прибули до США / Facebook / Офіс Президента України

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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