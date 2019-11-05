Яке ж це чудо, – Оля Полякова розповіла, як проходить навчання на Сицилії

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Оля Полякова з дочкою в Італії
Оля Полякова з дочкою в Італії / Instagram / @polyakovamusic

Співачка відправилася в Італію відточувати свою кулінарну майстерність. Своїми враженнями від відпочинку та навчання поділилася з шанувальниками.

Не секрет, що "королева ночі" обожнює готувати. Полякова дуже часто ділиться корисними кулінарними відео зі своїми підписниками в інстаграмі, записуючи на відео покрокові рецепти.

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Аби розвивати свої навички справжньої господині, Полякова записалася в одну з кулінарних шкіл Італії – BELONIKA & CHEFS, де свої майстер-класи проводять відомі шеф-кухарі. До речі, Ольга зупинилася на одній з розкішних вілл на Сицилії.

Боже! Яке ж це було чудо! Все! Від природи, вілли, їжі до людей,
– прокоментувала Полякова у своєму інстаграмі. 

Вона планувала цю поїздку за сім місяців до свого візиту. Мотиватором і натхненником відвідати Сицилію стала для співачки Ніка Білоцерківська. Саме вона є засновницею гастрономічної школи BELONIKA & CHEFS, у якій проходила навчання Полякова. 

Зірка не приховує, що п'ять років стежила за Нікою в інстаграмі та є її справжньою фанаткою. Оля Полякова робила гастротури рекомендованими нею закладами, готувала за її рецептами та скуповувала всю літературу. 

Таке щастя те, що ми там бачили і їли. Ніка, дякую, що ти твориш прекрасне – від їжі та фото до дітей. Тепер ти приречена чути на школах мій регіт та бачити, як я безперестанку жую,
– поділилася враженнями співачка. 

На офіційній сторінці кулінарної школи в інстаграмі її засновниця зізнається, що буде сумувати за проведеними тижнями. Ніка публікує відео, з якого легко зрозуміти, наскільки весело пройшло навчання Олі Полякової. Співачка поміж заняттями знаходила час, аби розважити себе танцями. 

На фото учасників гастрономічної школи поряд з зірковою мамою красується її старша донька Маша. Вона приїхала до співачки на Сицилію та не втрачала час даремно. Днями дівчинка опублікувала в своєму інстаграмі відео, на якому співає хіт азербайджанського співака Jony "Комета" та акомпанує на фортепіано.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Оля Полякова Зіркові мами
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