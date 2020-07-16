Пресслужба "Google Україна" провела аналіз пошукових запитів серед користувачів та визначила місця, якими найбільше цікавляться в мережі з метою відпочинку. В Україні наразі найбільше шукають в Google село Коблеве і селище Лазурне, а от за кордоном українців найбільше цікавить відпочинок в Туреччині та Албанії.

На плани цьогорічних відпусток у 2020 році суттєво повпливала пандемія коронавірусу, повідомляє 24 канал. За кордон українцям дозволено летіти лише у 27 країн зі всього світу, тому вибір очевидно невеликий. Втім, закриття кордонів позитивно вплинуло на розвиток внутрішнього туризму, через що чимало українців звернули увагу на відпочинок на Чорному морі в Україні та українських Карпатах.

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Які місця в Україні найбільше "гуглили" українці

Згідно з аналізом за другий квартал 2020 року, у трійку найпопулярніших запитів з місцями для відпочинку потрапили Коблеве, Лазурне і Затока. У перелік першої десятки увійшли також такі запити:

Бердянськ

Одеса

Приморськ

Урзуф

Білосарайська коса

Київське море

Кирилівка.

Які місця за кордоном найбільше "гуглили" українці

Щодо закордонних мадрівок, то українці найбільше цікавились Туреччиною, Албанією та Єгиптом. У першу десятку найпопулярніших запитів серед країн увійшли:

Болгарія

Чорногорія

Грузія

Мальдіви

Балі (Індонезія)

Хорватія

Греція.

У пресслужбі "Google Україна" відзначили, що кількість пошукових запитів щодо проживань у готелях і тд почав знижуватися ще у лютому і у квітні впав на 44% у порівнянні з минулим роком. Коли ж країна послабила карантин, українці почали більше цікавитись подорожами і вже наприкінці квітня пошукові запити Google зростали в середньому на 6% щотижня. Вже у червні 2020 року пошукове зацікавлення українців до подорожей зросло на 46% у порівнянні з квітнем і практично досяг докарантінного рівня.

Варто додати, що в Україні зросла тенденція на пошук запитів, пов'язаних з агротуризмом, – на 44% у червні 2020 року порівняно з червнем минулого року. Позитивна динаміка спостерігалась також щодо екотуризму – пошук запитів зріс на 46%. Втім, українці почали значно менше шукати палаючі тури за кордон – мінус 83%, а також екскурсійні тури – мінус 56%.



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