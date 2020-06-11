Пандемія коронавірусу змінила плани багатьох людей. Усі масові заходи та відпочинок за кордоном довелось скасувати, а довгоочікуванні весілля – перенести. Але знайшлось чимало зірок, які попри карантин все ж дали обіцянки жити довго і щасливо зі своїми коханими.

До числа таких романтичних і відчайдушних зірок увійшли Нікіта Добринін з Дашою Квітковою, Sonya Key і Олег Петров, Володимир Жогло і кохана Ірина та багато інших. В яких умовах та чому зірки дали шлюбні обітниці в час карантину – читайте у добірці 24 каналу.

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Весілля зірок на карантині

Володимир Жогло та Ірина

Зірка гумористичного шоу "Вар'яти" Володимир Жогло вже більше не холостяк. 31-річний чоловік одружився зі своєю коханою дівчиною Іриною у травні. Дівчина молодша від гумориста на 8 років. За словами Володимира, вони розписались у львівському РАЦСі без присутності батьків чи колег з "Вар'яти-шоу". Через карантин захід був скромним, а наречені обмінювались обітницями у масках і латексних рукавичках.

Але пара однаково планує взяти шлюб у церкві та зіграти весілля у ресторані, як тільки-но ситуація з коронавірусом в Україні дозволить це зробити. Весілля повинне відбутись у Львові але коли саме – не повідомляється.



Володимир Жогло одружився / Пресслужба

Нікіта Добринін і Дарія Квіткова

Довгоочікувана церемонія одруження героя "Холостяк" 9 сезон – Нікіти Добриніна і його обраниці з проєкту – Даші Квіткової відбулась 20 травня. Через три дні після церемонії одруження пара планувала зіграти весілля у столиці України, але пандемія коронавірусу також повпливала на їхні плани. Відтак пара прийняла нелегке рішення перенести своє весілля на 2 вересня, а згодом остаточно – на 12 серпня, але розписатись 20 травня вони все ж встигли.

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Закохані давно мріяли стати чоловіком і дружиною, тому ніщо не завадило встати на шляху до здійснення їхньої мрії. На церемонії були присутні лише найближчі друзі та родичі пари, а святкування пройшло в тісному сімейному колі у маєтку батьків Даші за Києвом.

Sonya Key і Олег Петров

Відома українська співачка та племінниця Софії Ротару одружилась 7 червня з відомим хокеїстом клубу "Дніпро" Олегом Петровим. Скромна церемонія одруження відбулась в колі рідних в одному зі столичних ресторанів. Через раптову смерть батька співачки Сергія Хлябича 2,5 місяці тому, святкування відбулось без музики, розважальної програми, ведучих та феєрверків. Після розписки пара відправилась у ресторан на сімейну вечерю.

29-річна Sonya Key зізналась, що мріяла станцювати на своєму весіллі з батьком, але цього, на жаль, так і не сталось. Скасовувати весілля пара не стала, адже дівчина переконана, що це би засмутило її батька. Натомість новоспечене подружжя "зіграло" скромне весілля у колі рідних Соні, адже рідні Олега не змогли приїхати в Київ через карантинні обмеження.

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Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Ще одне щасливе подружжя вирішило поєднати свої долі у період карантину. Знаменитий український виконавець Віктор Павлік та його концертна директорка Катерина Реп'яхова, попри різницю у віці – 29 років, таємно одружились 29 травня. Але розповісти про це подружжя вирішило лише 10 червня. Закохані розписались у столичному РАЦСі та відзначило свято ніжною фотосесією.

Відомо, що весілля закоханих повинно було відбутись 10 червня у Дніпрі, але його також довелось перенести через карантинні обмеження в Україні. Пара сподівається, що свято все ж відбудеться, оскільки підготування до нього тривають досі. Для 25-річної Катерини цей шлюб став першим, а от для Віктора – другим. У нього також є троє дітей, але подружжя планує і про спільних нащадків.