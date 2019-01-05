Які дівчата подобаються Іраклі Макацарії: відверте зізнання продюсера

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Іраклі Макацарія: яка дівчина сподобається "холостяку"
Іраклі Макацарія: яка дівчина сподобається "холостяку" / Instagram / @maqatsa

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія став справжньою зіркою в Україні. Його участь у популярних шоу "Холостяк" і "Танці з зірками 2018" підкорили чимало дівчат. Однак не всім їм вдається завоювати серце знаменитого красеня.

В інтерв'ю з Машою Єфросиніною грузин розповів, з якими труднощами йому доводить стикатись під час романтичних стосунків. Зокрема, Іраклі Макацарія заявив, що позбутись образу "Холостяка" йому вкрай складно, тому жіночої уваги йому не бракує. Однак чимало красунь роблять помилку, яка відштовхує запального продюсера. 

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"Найсексуальніше в жінці – її інтелект. Я завжди говорив, що мене приваблюють сильні жінки. Важливішою за розум може бути тільки доброта людини. Навколо мене чимало красивих жінок, але я розумію, що не всі вони зі мною чесні, не всі показують себе справжніми. Це найбільша проблема ХХІ століття. Більшість жінок прагнуть наслідувати певний “стандарт” краси. А я неймовірно ціную природність", – розповів Іраклі Макацарія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Окрім цього, продюсер відверто розповів і про свій блог. Іраклі Макацарія заявив, що не публікує спільні фото з дівчатами, хоч обраниці це навіть просять. Одного разу він покаже тільки одну жінку у своєму блозі, з якою матиме серйозні стосунки. 

Коли дівчина говорить мені про таке, я розумію її намір. Вона хоче, щоб інші дівчата побачили це фото, позаздрили їй. Якщо я коли-небудь опублікую фото з дівчиною, яку тримаю за руку, і це не мій близький друг – у нас серйозні стосунки,
– додав Іраклі Макацарія. 

Сам грузин визнає, що має романтичний образ. Проте насправді полюбляє, щоб жінка сама казала, який подарунок вона хоче отримати. Це, за словами Іраклі, прояв чесності. А от щодо проблем у стосунках він виділив одну – не цікаві розмови. 

"Найбільша проблема, з якою я стикаюся у стосунках досить часто – мені стає нудно. Наприклад, ми говоримо на якійсь теми, які мені не цікаві, тоді я починаю думати про щось інше. Це мене засмучує, і я не хочу обманювати ні себе, ні її", – відверто розповів Іраклі Макацарія. 

Інтерв'ю Маші Єфросиніної з Іраклі Макацарією: дивіться відео

 

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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