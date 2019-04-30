Які експонати виставляють у Музеї брехні в Киріці
Девіз Музею брехні у німецькому містечку Киріц – "Не вірте своїм очам". І до нього варто прислухатись. Адже тут, за словами засновника осередку тотальної неправди Райнхарда Цабки, все підробка.
Варто лише замилуватися старовинною будівлею, якій на перший погляд років близько 200, як виявиться, що і це брехня. Музею всього кілька десятків років.
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Музей брехні у Киріці
В розпорядженні відвідувачів/відвідувачок музею десять залів "сурогатної реальності", де живуть своїм життям і вуса Гітлера, і відрізане вухо Ван Гога, і казковий літаючий килим.
Музей брехні у Киріці
А коли ви переступаєте поріг музею, вас частують справжнісіньким зіллям, яке дарує вічну молодість, та неймовірно смачним тортом. А вся експозиція музею дісталась його директору у спадок від правнучки барона Мюнхаузена.
Музей брехні у Киріці
А от і "ніт!". Зілля – непоганий чай, а торт пластиковий. Не втрачайте пильність у музеї.
Більше про незвичайні музеї читайте у матеріалі 24 каналу.