Які експонати виставляють у Музеї брехні в Киріці

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Музей брехні у Киріці
Музей брехні у Киріці / orangesmile.com

Девіз Музею брехні у німецькому містечку Киріц – "Не вірте своїм очам". І до нього варто прислухатись. Адже тут, за словами засновника осередку тотальної неправди Райнхарда Цабки, все підробка.

Варто лише замилуватися старовинною будівлею, якій на перший погляд років близько 200, як виявиться, що і це брехня. Музею всього кілька десятків років.

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Музей брехні у Киріці

В розпорядженні відвідувачів/відвідувачок музею десять залів "сурогатної реальності", де живуть своїм життям і вуса Гітлера, і відрізане вухо Ван Гога, і казковий літаючий килим.


Музей брехні у Киріці

А коли ви переступаєте поріг музею, вас частують справжнісіньким зіллям, яке дарує вічну молодість, та неймовірно смачним тортом. А вся експозиція музею дісталась його директору у спадок від правнучки барона Мюнхаузена. 


Музей брехні у Киріці

А от і "ніт!". Зілля – непоганий чай, а торт пластиковий. Не втрачайте пильність у музеї.

Більше про незвичайні музеї читайте у матеріалі 24 каналу.

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle
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