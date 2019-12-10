Які фільми та серіали найчастіше шукали українці: рейтинг Google

Щорічний захід від транснаціональної корпорації та пошукового сервісу Google відбувся сьогодні, 10 грудня, у Києві. На прес-конференції представники компанії розповіли про найпопулярніші запити в "гуглі" за 2019 рік.

Ні для кого не секрет, що сервіс Google став одним із найпопулярніших пошуковиків за останні кілька років. Жартівливу фразу "гугл знає все" здається, пора перекваліфікувати до правдивих фактів про корпорацію. Тому запити, які користувачі вказували в "гуглі" протягом року беззаперечно вважають найкращими.

Цікаво! Netflix представив головних героїв серіалу "Відьмак" у нових промороликах: відео

Традиційно, наприкінці року представники організації підбивають підсумки, аналізуючи кількість усіх запитів в різних галузях і визначаючи з них найбільш популярні. Так, сьогодні, 10 грудня, у Києві відбулася прес-конференцію на тему "Google топ-запити 2019 року", на яку завітав наш кореспондент.

За традицією, на заході представники компанії розповіли про різноманітні теми усіх сфер, які викликати в користувачів найбільший інтерес. Так, розділ "Кіно" поділився на "Фільми" та "Серіали" і ми вже готові поділитися з вами, які роботи "гуглилися" найбільше з усіх.

До речі, тут найгірші фільми 2019 року за версією американських кінокритиків

У підрозділі "Фільми" десятку лідерів відкрив фільм "Джокер", який номінували на всі найпрестижніші номінації Оскара-2020. Також до першої трійки потрапила стрічка "Месники: Завершення", яка допомогла студії Disney стати рекордсменами 2019 року по касових зборах, і картина "Аквамен" з Джейсоном Момоа.

10 фільмів, які українці шукали в Google у 2019 році: повний список

1. "Джокер"

2. "Месники: Завершення"

3. "Аквамен"

4. "Воно 2"

5. "Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля"

6. "Король Лев"

7. "Одного разу в Голлівуді"

8. "Капітан Марвел"

9. "Захар Беркут"

10. "Як приборкати дракона 3"



10 найпопулярніших запитів 2019 року у категорії "Фільми" від Google / 24 канал

До першої трійки серіалів, яку українці найбільше "гуглили" у 2019 році, потрапив 8 сезон "Гри престолів", мінісеріал "Чорнобиль" від HBO та український серіал "Таємне кохання".

10 серіалів, які українці шукали в Google у 2019 році: повний список

1. "Гра престолів" 8 сезон

2. "Чорнобиль"

3. "Таємне кохання"

4. "Кріпосна"

5. "ІП Пирогова"

6. "Школа. Випускний"

7. "Жуки"

8. "Ніщо не стається двічі"

9. "Рання пташка"

10. "Молодіжка" 6 сезон