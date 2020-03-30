Які книги Кейт Міддлтон зберігає на робочому столі: несподівані дані

Днями герцогиня Кембриджська показала у мережі свій робочий стіл. Відтак прихильники змогли розгледіти книги, які є завжди під рукою у Кейт Міддлтон.

Як відомо, через пандемію коронавірусу герцоги Кембриджські з дітьми покинули Кенсінгтонський палац та оселились у резиденції королеви у Норфолку. Однак під час самоізоляції принц Вільям та Кейт Міддлтон продовжують працювати та розвивати організації, де є королівськими патронами.

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Щоб привернути увагу до психічного здоров'я британців під час карантину та поділитись з громадськістю порадами психологів, Вільям і Кейт опублікували відповідний допис у мережі. Герцоги на власному прикладі продемонстрували, що працюють з дому та порадили всім прихильникам робити так само.

Водночас у мережі ретельно розглянули ефектне фото Кейт Міддлтон. Знаменита британка здійснювала телефонний дзвінок, сидячи за своїм робочим столом у замку. Відтак всі користувачі мережі звернули увагу на колекцію книг, розкладену біля герцогині Кембриджської.



Кейт Міддлтон підтримала людей в час пандемії / Twitter / @KensingtonRoyal

Всі видання були з однієї серії. За даними західних ЗМІ, книги вийшли у тираж завдяки видавництву Penguin. На це вказало авторське оформлення, створене художницею Керол Бікфорд-Сміт на замовлення видавців.

На столі Кейт Міддлтон можна розгледіти безсмертну класику літератури – книги Чарльза Діккенса, Вільяма Шекспіра, Джейн Остін, Томаса Гарді, Джорджа Еліота, Оскара Уайльда, Артура Конана-Дойла. Невідомо, чи це просто ефектний декор столу, чи улюблені книги герцогині Кембриджської.