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Які принти є трендовими у 2020 році: Андре Тан пояснив на прикладі Кейт Міддлтон

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Які принти обирати весною-літом 2020 року: порада Андре Тана / www.gossippress.com

Невдовзі карантин закінчиться та всі модниці демонструватимуть на вулиці свої новинки гардеробу. І щоб завжди виглядати стильно, популярний дизайнер Андре Тан дав поради щодо трендів 2020 року.

Український модельєр вирішив детальніше розповісти про принти одягу, які будуть модні у цьому сезоні. Андре Тан навів приклади в картинках, щоб його прихильниці на практиці побачили, як втілити його поради. І, що цікаво, для ілюстрацій навів кілька виходів герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, яка вже давно є своєрідною "іконою стилю" у Великій Британії. Окрім цього, у добірці можна побачити і фото нової колекції талановитого Андре Тана. 

Важливо: Чого не варто одягати весною 2020 року: поради Андре Тана

Коли вибираєте нову сукню, пам'ятайте: яким би ідеальним не був крій, принт може спотворити пропорції тіла, а також візуально додати кілька зайвих сантиметрів. Щоб цього не було – вчимося правильно вибирати принт,
– розпочав Андре Тан. 


Андре Тан розповів, які принти будуть у тренді / Instagram / @atan.ua

Як правильно обрати принт: поради Андре Тана

Горох. Як би сильно ми не любили горох, в ньому є трішки підступності. Він може відняти або додати кілька кілограмів. Зробити груди або стегна більшими допоможе блуза або спідниця з великим принтом. А ось дрібний горох підходить всім. Світлий горох на темному тлі приховає зайві сантиметри.


Кейт Міддлтон у сукні в горошок / Instagram / @atan.ua

А також: Андре Тан розповів, як обрати сукню пишнотілим дівчатам

Клітинка! Цей принт просто створений, щоб підкреслювати переваги! Тому вона не підходить для тих місць фігури, які ти хочеш приховати. Дівчатам з пишними формами особливо обережно слід бути з шотландською клітинкою. А ось коса клітка витягує силует.


Кейт Міддлтон обирає шотландську клітинку / Instagram / @atan.ua

Квіти. Великий квітковий принт створений тільки для мініатюрних струнких дівчат. Дрібні і середні квіти підійдуть усім.


Квітковий принт пасує усім жінкам / Instagram / @atan.ua

Смужки. Горизонтальні смужки – незамінні помічники при створенні ідеальних пропорцій (за рахунок візуального розширення частини тіла). Вертикальні смуги – найкращий принт для невисоких дівчат або дівчат середнього зросту. А ось високим панянкам краще відмовитися від такого вибору. Тонкі і невеликі вертикальні смужки – прекрасний вибір для пишнотілих красунь.


Андре Тан пояснив, як правильно обирати речі в смужку / Instagram / @atan.ua

Ну і ваш улюблений леопард. Сміливий і складний принт одночасно. Запам'ятайте два правила! Леопардовий total look може зіпсувати найідеальнішу фігуру, тому максимум обережності! Леопард підкреслює всі недоліки, тому одягаємо в нього тільки ті частини тіла, до яких точно немає претензій.


Андре Тан про принти 2020 року / Instagram / @atan.ua

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Королівська сім'я Кейт Міддлтон Стиль і мода
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