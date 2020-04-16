Які розваги Кейт Міддлтон забороняє своїм дітям на карантині

Герцогиня Кембриджська приділяє багато уваги вихованню своїх дітей. Як виявилося, у період карантину Кейт Міддлтон ретельно контролює дозвілля своїх нащадків. Сувора матуся обмежує час дітей у телефонах та планшетах, надихаючи їх на активний та творчий відпочинок.

Нині більшість родин перебувають в самоізоляції та мусять знаходити розваги для себе та дітей у чотирьох стінах. Якщо одні батьки з радістю перемикають мультики для малечі, то королівські нащадки позбавленні подібного задоволення. Як повідомила королівська експертка Кеті Ніколл виданню OK, Кейт Міддлтон забороняє дітям проводити час за гаджетами.

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Герцоги Кембриджські ізолювалися у своєму маєтку в графстві Норфолк, що дозволяє їм без остраху проводити час на свіжому повітрі. Нащадки родини принц Джордж, принцеса Шарлотта та наймолодший Луї розважаються на різних ігрових майданчиках, гойдалках та поблизу ставка. Кожен з дітей також має власну ділянку саду, на якій вирощує та доглядає рослини.

Щодо смартфонів та планшетів Кейт Міддлтон має суворішу позицію. Герцогиня обмежує час малюків, який вони проводять за гаджетами.

У цей час акцент було зроблено на мистецтві, ремеслах та живописі. Кейт, як правило, дуже сувора до дозвілля, яке діти проводять з телефонами в руках, вона зводить його до мінімуму,

– заявила Кеті Нікол.

Нагадаємо, що раніше інсайдери повідомляли про те, як королівська пара розважає дітей на карантині. Серед занять маленьких представників монархії садівництво, кулінарія, гімнастика. За кілька днів, 23 квітня, Кейт та Вільям організують невеличку вечірку з нагоди дня народження принца Луї. Пара не стане відмовлятися від скромного торжества, адже завжди по-особливому святкує іменини представників британської монархії.