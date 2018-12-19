Які сукні Кейт Міддлтон та Меган Маркл обрали для різдвяного обіду в палаці: фото

Традиційно перед Різдвом королева Єлизавета ІІ збирає всіх своїх родичів за святковим столом. На званий обід завітали й герцогині Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

Хоч захід був закритий для журналістів, однак у мережі з'явились кілька фото, які допомогли розсекретити вбрання Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Папараці зуміли сфотографувати герцогинь, коли вони зі своїми чоловіками їхали на королівське застілля.

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На знімках, опублікованих у фан-групах королівської родини, видно, що для заходу Кейт та Меган обрали сукні, в яких колись красувались перед британцями. Так, герцогиня Кембриджська надала перевагу брендовому вбранню від Stella McCartney. Атласну сукню Кейт Міддлтон вперше вбрала на святкуванні дня народження принца Чарльза у 2011 році.

Вагітна Меган Маркл теж вирішила потішити королеву Єлизавету ІІ не новою сукнею. Герцогиня Сассекська вбрала плаття з квітковим принтом від бренду Erdem. Елегантний та стильний образ вона вже демонструвала 2 роки тому під час зйомок програми The Today Show.