Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото

Весь світ обговорює першу телефонну розмову президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Стенограму оприлюднив Білий дім, зазначивши, що сама бесіда відбулась 21 квітня. Та не тільки політику обговорювали президенти. У розмові Дональд Трамп згадав роки очолювання конкурсу краси "Міс Всесвіт".

Як відомо, Україна з 2006 року бере участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". І хоч представниці держави досі не можуть похизуватись престижним титулом і короною, однак все ж зуміли вразити Дональда Трампа. Про це він відверто розповів під час бесіди з Володимиром Зеленським.

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"Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували", – зазначив Дональд Трамп на запрошення приїхати до Києва.

Відомо, що Дональд Трамп очолював конкурс краси з 1996 до 2015 років. За цей час Україна встигла відправити на шоу 10 красунь, виходи яких і оцінював чинний Президент США. Тож хто з переможниць "Міс Україна Всесвіт" побував на міжнародному конкурсі та поставав перед експертами шоу, зокрема, Дональдом Трампом – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Інна Цимбалюк

Першою українкою, яка поборолась за корону "Міс Всесвіт", була красуня з Чернівців Інна Цимбалюк. Знаменита модель, а на той час студентка, не змогла стати переможницею шоу, однак увійшла у 20-ку найкрасивіших дівчат світу.

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Людмила Бікмулліна

У 2007 році на конкурсі краси Україну представляла харків'янка Людмила Бікмулліна. Саме вона вперше зуміла покращити реультат попередньої зірки та потрапити до 15-ки найкрасивіших дівчат світу.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 20 Тра 2014 р. о 1:28 PDT

Елеонора Масалаб

Ще одна представниця Харківщини поборолась за корону "Міс Всесвіт". У 2008 році на міжнародний конкурс вирушила 19-річна модель Елеонора Масалаб. Перемогу здобути дівчині не вдалось.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 19 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

Христина Коц-Готліб

Модель із Донецька Христина Коц-Готліб була наступною українкою, яка намагалась стати "Міс Всесвіт". До участі в міжнародному конкурсі краси вона неодноразово здобувала перемогу на вітчизняних шоу. Окрім цього, дівчина відома завдяки участі в групі "ВІА Гра".

Анна Пославська

А от у 2010 році Україну представляла модель із Нової Каховки Анна Пославська. Вона зуміла обійти 79 конкурсанток та стати третьою Віцеміс Всесвіт.

Олеся Стефанко

Своєрідний рекорд зуміла встановити Олеся Стефанко: у 2011-му красуня посіла 2 місце на "Міс Всесвіт". Наразі українка є успішною манекенницею в Нью-Йорку.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 24 Гру 2017 р. о 9:30 PST

Анастасія Чернова

Своєрідним фіаско відзначилась участь харків'янки Анастасії Чернової на "Міс Всесвіт-2012". Вона не змогла потрапити до списку фіналісток шоу, тому після повернення до Києва вирішила забути про конкурси краси та модельну кар'єру. Натомість дівчина стала вчителем молодших класів.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 17 Тра 2018 р. о 10:02 PDT

Ольга Стороженко

Потрапити до десятки найкрасивіших дівчат на "Міс Всесвіт" зуміла акторка і модель з Вінниці Ольга Стороженко. Вона брала участь у конкурсі краси в 2013-му.

Допис, поширений Miss Universe Fan Page (@missuniverseof) 11 Кві 2016 р. о 7:11 PDT

Діана Гаркуша

Модель із Харкова Діана Гаркуша неочікувано потрапила на міжнародний конкурс "Міс Всесвіт". Красуня замінила переможницю першого етапу шоу Анну Андрес, яка раптово відмовилась від корони. Та попри такі перипетії вона змогла стати третьою українкою, яка увійшла до 5-ки найвродливіших дівчат світу, посівши третій щабель.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 31 Січ 2018 р. о 6:04 PST

Анна Вергельська

Останньою українкою, яка постала перед Дональдом Трампом та іншими суддями конкурсу "Міс Всесвіт", була Анна Вергельська. Дівчина не змогла вибороти бажану корону і престижний титул, однак увійшла до списку тих красунь, які вразили президента США своєю красою.