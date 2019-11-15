Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото

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"Міс Всесвіт": хто з українок брав участь у шоу під час директорства Дональда Трампа / www.rollingstone.com

Весь світ обговорює першу телефонну розмову президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Стенограму оприлюднив Білий дім, зазначивши, що сама бесіда відбулась 21 квітня. Та не тільки політику обговорювали президенти. У розмові Дональд Трамп згадав роки очолювання конкурсу краси "Міс Всесвіт".

Як відомо, Україна з 2006 року бере участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". І хоч представниці держави досі не можуть похизуватись престижним титулом і короною, однак все ж зуміли вразити Дональда Трампа. Про це він відверто розповів під час бесіди з Володимиром Зеленським.

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"Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували", – зазначив Дональд Трамп на запрошення приїхати до Києва. 

Відомо, що Дональд Трамп очолював конкурс краси з 1996 до 2015 років. За цей час Україна встигла відправити на шоу 10 красунь, виходи яких і оцінював чинний Президент США. Тож хто з переможниць "Міс Україна Всесвіт" побував на міжнародному конкурсі та поставав перед експертами шоу, зокрема, Дональдом Трампом – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Інна Цимбалюк

Першою українкою, яка поборолась за корону "Міс Всесвіт", була красуня з Чернівців Інна Цимбалюк. Знаменита модель, а на той час студентка, не змогла стати переможницею шоу, однак увійшла у 20-ку найкрасивіших дівчат світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Людмила Бікмулліна

У 2007 році на конкурсі краси Україну представляла харків'янка Людмила Бікмулліна. Саме вона вперше зуміла покращити реультат попередньої зірки та потрапити до 15-ки найкрасивіших дівчат світу. 

Елеонора Масалаб

Ще одна представниця Харківщини поборолась за корону "Міс Всесвіт". У 2008 році на міжнародний конкурс вирушила 19-річна модель Елеонора Масалаб. Перемогу здобути дівчині не вдалось. 

Христина Коц-Готліб

Модель із Донецька Христина Коц-Готліб була наступною українкою, яка намагалась стати "Міс Всесвіт". До участі в міжнародному конкурсі краси вона неодноразово здобувала перемогу на вітчизняних шоу. Окрім цього, дівчина відома завдяки участі в групі "ВІА Гра". 

Анна Пославська

А от у 2010 році Україну представляла модель із Нової Каховки Анна Пославська. Вона зуміла обійти 79 конкурсанток та стати третьою Віцеміс Всесвіт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Олеся Стефанко

Своєрідний рекорд зуміла встановити Олеся Стефанко: у 2011-му красуня посіла 2 місце на "Міс Всесвіт". Наразі українка є успішною манекенницею в Нью-Йорку. 

Анастасія Чернова

Своєрідним фіаско відзначилась участь харків'янки Анастасії Чернової на "Міс Всесвіт-2012". Вона не змогла потрапити до списку фіналісток шоу, тому після повернення до Києва вирішила забути про конкурси краси та модельну кар'єру. Натомість дівчина стала вчителем молодших класів. 

Ольга Стороженко

Потрапити до десятки найкрасивіших дівчат на "Міс Всесвіт" зуміла акторка і модель з Вінниці Ольга Стороженко. Вона брала участь у конкурсі краси в 2013-му.

Діана Гаркуша

Модель із Харкова Діана Гаркуша неочікувано потрапила на міжнародний конкурс "Міс Всесвіт". Красуня замінила переможницю першого етапу шоу Анну Андрес, яка раптово відмовилась від корони. Та попри такі перипетії вона змогла стати третьою українкою, яка увійшла до 5-ки найвродливіших дівчат світу, посівши третій щабель. 

Анна Вергельська

Останньою українкою, яка постала перед Дональдом Трампом та іншими суддями конкурсу "Міс Всесвіт", була Анна Вергельська. Дівчина не змогла вибороти бажану корону і престижний титул, однак увійшла до списку тих красунь, які вразили президента США своєю красою. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Конкурс краси Дональд Трамп
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