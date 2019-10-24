Які випробування пройшов чоловік Руслани Писанки на першому побаченні: зізнання акторки

Українська акторка Руслана Писанка, яка ще у 2012 році вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Ісакова, вирішила пригадати своє перше побачення з коханим. Зірка не приховувала, що влаштувала тоді справжнє випробування, яке чоловік з легкістю пройшов.

Мабуть, усі прихильники Руслани Писанки знають, що вона познайомилась з Ігорем Ісаковим в Інтернеті. Однак досі акторка не розповідала, як минуло їхнє перше побачення. Спогадами Руслана Писанка вирішила поділитись у програмі "Життя відомих людей".

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За словами акторки, на зустріч з бізнесменом вона запізнилась на 5 годин. Причиною стали не зйомки чи робота в театрі, а проста забудькуватість Руслани Писанки. Тому, коли зірка таки згадала про побачення, не встигла зробити зачіску та з мокрим волоссям поїхала на зустріч.

Я забула. Забула, що зустріч. Що час. Я їхала з мокрим волоссям. Поки я їхала, це як феном, я робила собі зачіску. Така елегантна мавка до нього приїхала. Волосся недосушене,

– пригадала Руслана Писанка.

Цікаво, що акторка одразу обрала нетипове місце для першого побачення. Руслана Писанка вирішила не йти в кафе чи столичний ресторан, а запропонувала чоловіку відвідати Софію Київську – один з найвідоміших українських соборів.

"Все ж таки Софія – намолене місце. Там дуже багато ікон. Там дуже важко, якщо погана людина, одразу буде видно. От мене туди потягнуло, в Софію. Бачите, така перевірка теж може бути", – розповіла вона.

Своєрідну перевірку чоловік Руслани Писанки пройшов успішно, тому з 2009 року вони почали зустрічатись. Свої стосунки пара тривалий час приховувала, не привертаючи зайвої уваги ЗМІ та громадськості. Однак у 2012 році кума акторки Радміла Щеголєва, більш відома як Геля з "СВ-Шоу", розповіла в інтерв'ю, що Руслана Писанка таємно вийшла заміж.

"Це відбулося завдяки моїй подрузі. У неї брали інтерв’ю і вона сказала, що у Руслани Писанки було весілля. І тут їй кажуть: "Як весілля? У Руслани було весілля?". Мене розсекретили разом з Ігорем", – додала Руслана Писанка.