Які зірки стали найкрасивішими у 2018 році

1115
Які зірки стали найкрасивішими у 2018 році
Які зірки стали найкрасивішими у 2018 році / Instagram / @thylaneblondeau / @prideofgypsies

Оганізація TC Candler опублікувала результати щорічного рейтингу від незалежних експертів та визначила найкрасивіших зірок світу цього року. Найпривабливішою жінкою стала французька фотомодель і актриса Тілан Блондо, а чоловік – американський актор Джейсон Момоа.

Найкрасивішою жінку 2018 року у рейтингу 100 Most Beautiful Faces назвали Тілан Блондо. На другому місці – співачка і танцюристка Tzuyu і на третьому – ізраїльська модель Яель Шелбі. Щодо чоловіків, то в списку 100 Most Handsome Faces перше місце зайняв Джейсон Момоа. Одразу за ним – південнокорейський співак і телеведучий Кім Джонг Кук та актор Ідріс Ельба. Варто додати, що американський журнал People назвав американця Ельбу найсексуальнішим чоловіком 2018 року.

Читайте також: Найстильніші зірки 2018 року за версією авторитетного фешн-видання


Джейсон Момоа і Тілан Блондо – найкрасивіші зірки 2018 року / 
Instagram / @thylaneblondeau / @prideofgypsies

Всесвітньо відомий список сотні найкрасивіших облич світу складають ще з 1990 року. Якщо спочатку це був невеликий проект кількох ініціаторів, то сьогодні його вважають одним з найбільш визнаних та престижних у своєму роді.

Рейтинг найкрасивіших за версією TC Candler:

На основі пропозицій інтернет-користувачів, експерти шукають нові обличчя в різних країнах, які не мають можливості достатньо про себе заявити. Естетична бездоганність – один з головних критеріїв. Також важливо враховувати грацію акторів, їхню елегантність, пристрасть, врівноваженість та багато іншого, тобто все, що може продемонструвати ідеал краси в сучасному світі.

Теги: Мода Голлівуд LifeStyle Рейтинги
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 14:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 36638
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1549
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7595
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 412
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
28 грудня 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 1247
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
28 грудня 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 536
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук