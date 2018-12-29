Які зірки стали найкрасивішими у 2018 році

Оганізація TC Candler опублікувала результати щорічного рейтингу від незалежних експертів та визначила найкрасивіших зірок світу цього року. Найпривабливішою жінкою стала французька фотомодель і актриса Тілан Блондо, а чоловік – американський актор Джейсон Момоа.

Найкрасивішою жінку 2018 року у рейтингу 100 Most Beautiful Faces назвали Тілан Блондо. На другому місці – співачка і танцюристка Tzuyu і на третьому – ізраїльська модель Яель Шелбі. Щодо чоловіків, то в списку 100 Most Handsome Faces перше місце зайняв Джейсон Момоа. Одразу за ним – південнокорейський співак і телеведучий Кім Джонг Кук та актор Ідріс Ельба. Варто додати, що американський журнал People назвав американця Ельбу найсексуальнішим чоловіком 2018 року.

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Джейсон Момоа і Тілан Блондо – найкрасивіші зірки 2018 року /

Instagram / @thylaneblondeau / @prideofgypsies

Всесвітньо відомий список сотні найкрасивіших облич світу складають ще з 1990 року. Якщо спочатку це був невеликий проект кількох ініціаторів, то сьогодні його вважають одним з найбільш визнаних та престижних у своєму роді.

Рейтинг найкрасивіших за версією TC Candler:

На основі пропозицій інтернет-користувачів, експерти шукають нові обличчя в різних країнах, які не мають можливості достатньо про себе заявити. Естетична бездоганність – один з головних критеріїв. Також важливо враховувати грацію акторів, їхню елегантність, пристрасть, врівноваженість та багато іншого, тобто все, що може продемонструвати ідеал краси в сучасному світі.